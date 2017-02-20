Первый в мире экзафлопсный компьютер будет создан без процессоров и ОС из США

Китайские разработчики приступили к созданию суперкомпьютера, вычислительной мощностью в один экзафлопс. Прототип будет создан к 2018 г., а в рабочий режим машина перейдет к 2020 г. По заявлению разработчиков, он будет полностью изготовлен в КНР «от процессоров до операционной системы».

Готовность к квинтиллиону

Китай приступил к созданию суперкомпьютера нового поколения, который, как ожидается, будет в 10 раз производительнее самого мощного ныне существующего суперкомпьютера в мире.

Как сообщает China Daily, речь идет о компьютере «Тяньхэ-3» (Tianhe-3), производительность которого составит один экзафлопс. По словам главы департамента Национального центра суперкомпьютера в Тяньцзине Мэнь Сянфей (Meng Xiangfei), прототип устройства будет готов в 2018 г.

Производительность в один экзафлопс соответствует выполнению 1018 (квинтиллиону) операций с плавающей запятой в секунду.

Сегодня самым мощным компьютером в мире является также китайский Sunway TaihuLight, находящийся в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси. Создание Sunway TaihuLight, первого с китайским процессором, обошлось в $270 млн, его мощность составляет 93 петафлопс – то есть, менее 0,1 экзафлопса.

На китайских процессорах

По словам Мэня Сянфея «Тяньхэ-3» будет полностью изготовлен в Китае, «от процессоров до операционной системы».

Первый в мире экзафлопсный суперкомпьютер будет сделан в Китае «от процессоров до ОС»

Суперкомпьютеры на собственных процессорах Китай строит как минимум с 2011 г. Так, суперкомпьютер ShenWei был создан с использованием китайских 64-разрядных 16-ядерных RISC-процессоров. 93-петафлопсный Sunway TaihuLight был построен полностью на базе китайских процессоров. В нем использовались чипы ShenWei SW26010 260C с частотой 1,45 ГГц, разработанные исследовательским центром Jiangnan Computing Research Lab в Уси.

Публичное использование

Машина будет доступна «для публичного использования», помогая в решении научных вопросов и «закрепляя за Китаем звание мирового лидера в сфере компьютерного оборудования».

В частности, компьютер сможет анализировать с недоступными ранее масштабами и скоростью последовательности генов и белковых структур, что может в итоге привести к открытию новых лекарств. Экономическая выгода Китаю от работы суперкомпьютера предположительно составит 10 млрд юаней ($1,49 млрд).

Не исключено, что ученые КНР параллельно разрабатывают и другие модели экзафлопного суперкомпьютера. «Создание такой машины занимает годы, а через шесть-восемь лет она, как правило, выходит «на пенсию», поэтому всегда нужен запасной вариант», - отмечает издание.

Гонка флопсов

«Тяньхэ-3» должен начать работу в 2020 г. , опередив планы стран-конкурентов, разрабатывающих схожие проекты. Напомним, летом 2016 г. планы по созданию компьютера, мощностью в экзафлопс, обнародовала японская компания Fujitsu – ожидается, что машина будет создана на базе архитектуры ARM.

О намерении создать экзафлопсные компьютеры ранее заявляли в американской корпорации Intel и саровском ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ), Россия. По оценке экспертов, именно на 2020 г. придется противостояние разработчиков, а США вступит в «экзафлопсную гонку» лишь к 2023 г.

Все известные самые производительные в мире суперкомпьютеры входят в рейтинг Топ-500, который ведется с 1993 г. и основывается на тесте Linpack. По количеству суперкомпьютеров в рейтинге лидируют США и Китай.

Россия по данным на ноябрь 2016 года занимает 10 место по количеству эксплуатируемых вычислительных систем - 5 суперкомпьютеров. Самым мощным является «Ломоносов-2» - суперкомпьютер, построенный компанией «Т-Платформы» для МГУ имени Ломоносова. Он установлен в НИВЦ МГУ, по тестам 2016 г. его производительность в пике составила 2,96 петафлопс, по Linpack - до 2,1 петафлопс.