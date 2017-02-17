Представлен первый в мире 5G-смартфон

ZTE анонсировала первый «смартфон поколения 5G» с мобильным доступом в интернет на гигабитных скоростях. «Живьем» новинку впервые покажут на форуме MWC2017 в Барселоне через 10 дней. Это первый в мире анонсированный 5G-смартфон.

Первый смартфон с интернетом на скорости «Gigabit Class»

ZTE Mobile Devices, подразделение концерна ZTE, официально представила смартфон нового поколения с «говорящим» названием ZTE Gigabit Phone. Выпуск аппарата знаменует грядущее появление мобильных сетей пятого поколения – 5G, которые будут поддерживать скорость обмена данными на уровне более 1 Гбит/с.

Никаких технических данных о конструкции, дизайне или характеристиках смартфона Gigabit Phone компания ZTE пока не сообщила. Подробности о новинке будут анонсированы в рамках форума Mobile World Congress 2017 (MWC), который пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Тем не менее, представление ZTE Gigabit Phone - первый в мире анонс смартфона, предназначенного для работы в сетях 5G.

Сетей еще нет, но телефон уже есть

Несмотря на отсутствие официальных характеристик смартфона Gigabit Phone, уже сейчас можно сказать, что выбор «железа» у ZTE невелик, поскольку единственным официально представленным на сегодняшний день мобильным процессором для сетей 5G является чип Snapdragon 835 компании Qualcomm.

Чип, выпускаемый на фабрике Samsung с соблюдением норм 10-нм техпроцесса, выполнен на базе вычислительного ядра Qualcomm Kryo 280, графического ядра Adreno 540, и обладает на 35% уменьшенными габаритами и на 25% сниженным энергопотреблением по сравнению с предыдущим поколением чипов. Помимо этого, процессор содержит сотовый модем X16 LTE с поддержкой LTE Cat. 16 (прием) и LTE Cat. 13 (передача), способный обеспечить скорости до 1 Гбит/с на скачивание и до 150 Мбит/с на передачу данных.

Другим вариантом радиочастотного интерфейса в смартфоне ZTE Gigabit Phone может стать представленный летом все той же компанией Qualcomm дискретный двухчиповый модем Snapdragon X50 5G для применения в мобильных мультирежимных 4G/5G гаджетах и в стационарных беспроводных устройствах. Набор логики X50 5G поддерживает технологию частотного разделения с ортогональным мультиплексированием (OFDM) и многоканальные (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) антенны с технологией отслеживания излучения и адаптивного формирования диаграммы направленности, которые обеспечивают надежную и устойчивую мобильную связь при распространении сигнала без зоны прямой видимости (Non-Line-of-Sight, NLOS).

Работа в сети 5G без прямой видимости

В настоящее время Qualcomm Technologies предлагает модем Snapdragon X50 5G операторам, разворачивающим свои сети 5G для тестирования и полевых испытаний на ранних стадиях внедрения.

Перспективы развития мобильных сетей 5G

Массовое развертывание сетей 5G с покрытием коммерческих масштабов ожидается ранее 2020 г., однако в ряде стран планируют запустить отдельные сегменты сети в столицах и крупных городах уже в 2018 г. Так, например, шведский оператор Telia планирует доступ к услугам 5G абонентам в Стокгольме и Таллине уже в 2018 г. Telia совместно с Ericsson уже провели первые испытания тестовой системы 5G в условиях действующей outdoor-сети в шведском городе Чиста на базе коммерческой сети Telia. В ходе тестов была достигнута пиковая скорость в 15 Гбит/с в расчете на одного пользователя, а время отклика сети составило менее 3 мс. Это более, чем в 40 раз улучшает максимальные показатели действующих сетей 4G.

Технологии 5G миллиметрового диапазона волн

Разработку и тестирование продуктов пятого поколения в настоящее время ведут многие компании отрасли, подготовка частот и соответствующей инфраструктуры ведется в большинстве стран, в том числе, в России.

На прошлой неделе МГТС объявила о запуске новой технологии широкополосного доступа в интернет 10GPON, обеспечивающей скорость до 10 Гбит/с. Проект, оцениваемый в 10 млрд руб., станет основой для запуска мобильной сети 5G оператора МТС, которая предположительно будет развернута для подключения спортивных объектов в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Разработчики новых стандартов мобильных сетей особенно подчеркивают, что поколение 5G нельзя по привычке оценивать по единственному традиционному параметру – скорости передачи данных. Для сетей 5G также важна устойчивость связи в условиях большого количества абонентов в пределах действия базовой станции, малое энергопотребление и ряд других параметров. Для соблюдения всех этих условий в настоящее время ведется разработка нового поколения базовых станций и сложных антенных конструкций с программным управлением.

Новинки ZTE на форуме MWC2017



В рамках выставки ZTE планирует представить весь спектр своих мобильных новинок, включая обновленный флагманский смартфон ZTE Axon 7 с поддержкой ОС Android Nougat и платформы Daydream от Google. Компания ZTE также планирует представить ряд новых устройств в рамках популярной линейки Blade.

Реклама смартфона ZTE Blade V8 на улицах Барселоны

О компании ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices является подразделением корпорации ZTE, производителя телекоммуникационного оборудования, сетей и мобильных устройств, с главным офисом в Шеньчжэне, Китай. Компания ZTE зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня.

Cмартфон ZTE Blade V8

ZTE сотрудничает с 231 ключевыми операторами, включая 50 ведущих мировых операторов. Шесть лет подряд ZTE занимает третью строчку по количеству международных патентов PCT, поданных с 2011 г.