В реестре ФНС России появилась первая касса для интернет-торговли

В реестре ККТ ФНС России зарегистрирована первая на отечественном рынке касса для интернет-магазинов, соответствующая требованиям 54-ФЗ. В марте 2017 г. ее производитель компания «Атол» планирует запустить облачный сервис (SaaS) для интернет-магазинов.

В реестр контрольно-кассовой техники ФНС России включена новая разработка компании «Атол» – АТОЛ 42ФС. Это первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечивающая соответствие требованиям 54-ФЗ.

Касса АТОЛ 42ФС была разработана только для применения при оплате товаров и услуг в сети интернет с использованием электронных средств платежа. Она исключает возможность непосредственного взаимодействия покупателя с продавцом.

Отличительной особенностью новой разработки является отсутствие печатающего механизма, и, как следствие, ее небольшие габариты – 97х82х30 мм. Благодаря компактности такие кассы удобно размещать в серверных стойках. Это важно при организации системы по регистрации продаж для высоконагруженных интернет-магазинов. Причем устройство АТОЛ 42ФС оснащено интерфейсами двух типов: USB для обеспечения электропитания (5В; 0,5А постоянного тока) и Ethernet для подключения к локальной сети.

По мнению разработчика, устройство способно изменить привычные модели создания программно-технических комплексов для регистрации расчетов и обслуживания покупателей. «Внесение в реестр первой интернет-кассы, АТОЛ 42ФС, – это знаковое событие для рынка контрольно-кассовых решений и электронной коммерции. Кассы такого типа позволят создать облачный сервис (SaaS) для интернет-магазинов, с помощью которого бизнес решит много технических проблем, обусловленных требованиями закона 54-ФЗ», – комментирует Юлия Носова, руководитель проекта «АТОЛ Онлайн».

АТОЛ 42ФС – первая на отечественном рынке касса для интернет-ритейла, обеспечивающая соответствие требованиям 54-ФЗ

По ее словам, на базе АТОЛ 42ФС в марте 2017 г. будет запущено решение «АТОЛ Онлайн» – первый в России сервис по предоставлению касс в аренду. Взаимодействие между интернет-магазином и кассой будет осуществляться через специализированное ПО, предназначенное для передачи информации о покупке и балансировки входящих запросов, а доступ пользователя к сервису – через web-сайт.

Напомним, что АТОЛ 42ФС стала девятой по счету онлайн-кассой компании «Атол», включенной ФНС России в реестр контрольно- кассовой техники и позволяющей предприятиям выполнять требования 54-ФЗ. Всего в реестре зарегистрировано 63 модели от 17 производителей.