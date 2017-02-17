Состоялось крупнейшее за всю историю игры обновление Pokemon Go. Добавлены 80 монстров

Компания Niantic выпустила самое крупное обновление игры Pokemon Go за всю ее историю. Список покемонов пополнился 80 новыми монстрами, самым популярным из которых уже стал Умбреон. Кроме того, появились новые артефакты, аксессуары, покупки и ночная карта.

Крупнейшее обновление Pokemon Go

Компания Niantic, разработчик Pokemon Go, выпустила самое большое обновление игры за все время ее существования. Игра уже официально обновилась до версии 0.57.2 для Android и 1.27.2 для iOS. Обновление включает в себя 80 новых покемонов второго поколения из региона Джото. Их можно как просто найти на улицах, так и вывести из яиц или получить в процессе эволюции других монстров.

Долгожданный Умбреон

В число новых монстров вошли Чикорита, Синдаквил, Тотодайл и другие. Однако самым примечательным из них стал Умбреон, судя по статистике запросов «Как найти Умбреона?» в поисковой системе Google. Игроки, опробовавшие обновление, подсказывают, что в него эволюционирует Иви, причем это стоит 25 конфет.

Однако следует соблюдать осторожность: Иви может трансформироваться в разных монстров, и эта трансформация необратима, поэтому игроку следует подумать, нужен ли ему именно Умбреон. Разработчики внесли подвох в механизм превращения: чтобы оно произошло, покемона нужно назвать именем его владельца из сериала, то есть «Тамао». Если назвать Иви «Сакура», он, соответственно, превратится в Эспеона.

Другие нововведения

В обновлении была усовершенствована механика поединков и изменено их музыкальное сопровождение. Выбор ягод и покеболов теперь выведены на экран схватки. Тренеры покемонов получили новые артефакты и аксессуары. В число этих артефактов вошли две ягоды – нанаб, замедляющая действия покемона, и пинап, увеличивающая вдвое число конфет, которые положены за поимку монстра. За поимку эволюционировавшего покемона теперь полагаются дополнительные конфеты.

Вновь добавленный самый ценный монстр Умбреон

Дизайн тренерских костюмов был дополнен: появились новые футболки, головные уборы и проч. Также расширился список платных покупок в игре. Кроме того, появилась карта, работающая в ночном режиме. Наконец, было улучшено взаимодействие игры с Apple Watch.

Niantic обещает выпустить еще более крупное обновление, где игроки смогут меняться покемонами, чтобы быстрее собрать полную коллекцию.

Что такое Pokemon Go

Pokemon Go – это разработанная компанией Niantic игра с элементами дополненной реальности, позволяющая ловить нарисованных покемонов на реальной местности с помощью смартфона, Apple Watch или специального брелока Pokemon Go Plus. Компания Niantic была создана в 2015 г. в результате отделения от Google. Игра была запущена 6 июля 2016 г. Менее чем за первые два месяца Pokemon Go была загружена только по официальным каналам более 15 млн раз, а ее ежедневная аудитория достигла 20 млн пользователей.

Игрокам предлагается перемещаться в реальном мире, при приближении к покемону смартфон предупреждает пользователя об этом с помощью звукового сигнала и вибрации. Задача игрока – найти и натренировать монстров для того, чтобы затем участвовать в сражениях с другими игроками. Приложение доступно бесплатно, но в нем есть внутриигровые покупки.

Поскольку игра требует от игрока тщательного осмотра местности, она вызвала критику структур, отвечающих за национальную безопасность. Например, во Франции военные призвали запретить игру среди военнослужащих с целью предотвращения неконтролируемой передачи геолокационных данных и фотографий с мобильных устройств. В России двое сотрудников оборонного предприятия были уволены после того, как служба безопасности поймала их за игрой в Pokemon Go на территории завода. Кроме того, российские хакеры уже научились красть деньги с банковских карт, используя Pokemon Go.

Несмотря на недоступность игры в России, ее можно скачать как в App Store, так и в Google Play, воспользовавшись аккаунтом для стран, где игра распространяется официально. Одна из причин отсрочки запуска игры на российском рынке – загруженность серверов разработчика.