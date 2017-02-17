Прибыль Lenovo упала в три раза

Чистая прибыль Lenovo за октябрь-декабрь 2016 г. составила $98 млн, что в три раза меньше прошлогоднего показателя. Руководство объяснило это проблемами в макроэкономике, сложностями интеграции новых подразделений и дефицитом чипов памяти для смартфонов.

Lenovo огласила результаты квартала

Чистая прибыль компании Lenovo по итогам III кв. финансового 2016 г. составила $98 млн, что на 67% меньше аналогичного показателя за предыдущий год. По данным информационного агентства Reuters, аналитики ожидали от компании около $159,53 млн прибыли. При этом выручка Lenovo за октябрь-декабрь 2016 г. составила $12,2 млрд, что на 6% меньше прошлогоднего результата.

По словам гендиректора компании Яна Юаньцина (Yang Yuanqing), спад вызван неопределенностью на макроэкономическом уровне, а также тем, что в компании продолжается процесс интеграции относительно новых подразделений – мобильного и серверного.

ПК и планшеты

Около $8,6 млрд, то есть 70% выручки, Lenovo принес бизнес по производству ПК и планшетов. Продажи в этом сегменте продемонстрировали рост на 2% в исчислении год к году, после семи кварталов последовательного спада. Этот рост был достигнут за счет увеличения отгрузок ПК для корпоративного сектора на 5%. По сравнению с предыдущим кварталом положительная динамика всего подразделения составила 10,2%.

Всего за квартала компания отгрузила около 15,7 млн ПК, что на 2% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Самый заметный рост был отмечен на рынке Северной Америки, где отгрузка выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом. Это помогло увеличить долю мирового рынка ПК, принадлежащую Lenovo, до 22,4%.

Гендиректор компании отметил, что с целью оптимизации ПК-бизнеса Lenovo продолжает рассматривать варианты слияний и поглощений, однако никак не прокомментировал переговоры с японской Fujitsu по этому вопросу.

Lenovo наняла топ-менеджера из Samsung для оптимизации мобильного бизнеса



Мобильный бизнес

Мобильный бизнес Lenovo в минувшем квартале принес компании около $2,2 млрд, то есть 18% выручки. В исчислении год к году был отмечен спад продаж на 23%, однако по сравнению с предыдущим кварталом они выросли на 7%. Операционные убытки подразделения составили $112 млн – примерно столько же, сколько и в предыдущем квартале.

Всего за квартал компания отгрузила 15 млн смартфонов, что на 7% больше, чем в прошлом квартале. Значительно вырос спрос на смартфоны Moto G – на 12% в исчислении год к году, что обусловлено популярностью этих моделей в Южной Америка, где рост составил 23%.

По словам Яна, мобильный бизнес Lenovo сильно изменился после приобретения в 2014 г. компании Motorola за $2,91 млрд. После этого началось замедление роста продажах смартфонов Lenovo по всему миру, а на домашнем китайском рынке компанию потеснили новые бренды, такие как Oppo и Huawei.

Но Lenovo по-прежнему рассматривает мобильный бизнес как основной и не собирается его продавать, отметил Ян. Результаты слияния с Motorola, по его мнению, не были «удовлетворительными на 100%», но оказались «в пределах ожидаемого». По словам гендиректора, основной проблемой в минувшем квартале стал дефицит компонентов, в основном микросхем памяти.

Чтобы оптимизировать работу мобильного подразделения, в этом месяце Lenovo наняла Цзяна Женя (Jaden Jiang), бывшего топ-менеджера Samsung, на должность вице-президента. Он будет отвечать за стратегию компании на китайском рынке мобильных устройств.

Серверный бизнес

Бизнес Lenovo по производству серверов, хранилищ, а также ПО и сервисов к ним, принес компании $1,1 млрд из общей выручки, что на 20% меньше, чем в предыдущем году, и на 3% – чем в прошлом квартале.

Тем не менее, подразделение демонстрирует хорошую динамику на рынках Северной Америки, Латинской Америки и Европейско-африканского региона. Квартальный рост выручки на этих рынках составил 27%, 10% и 9% соответственно.