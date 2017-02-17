«Почта России» придумала, как избавиться от очередей

«Почта России» перестанет в Москве принимать письма от юридических лиц в обычных окнах. Для приема корреспонденции от организаций выделены отдельные окна, что должно заметно разгрузить почтовые отделения. Кроме того, в столице заработала почтовая «скорая помощь».

«Почта России» отделила юридические лица от физических

«Почта России» запустила в Москве комплексную программу «Почта без очередей». В первую очередь, речь идет о выделении отдельных окон для приема корреспонденции от юридических лиц.

Теперь, если в графе обратного адреса на письме значится адрес организации, в обычном окне его не примут. Отправителю необходимо будет обратиться в специализированные окна по приему корреспонденции от юридических лиц без заключения договора - то есть за наличный расчет.

В настоящий момент в Москве 150 отделений имеют такие окна - это четверть от общего числа отделений в столице. Часть отделений даже имеют отдельный вход для юридических лиц.

Отдельные центры для юридических лиц

Кроме того, «Почта России» открыла в столице 71 центр обслуживания юридических лиц (ЦОЮЛ), имеющих договора с почтовой организацией. Здесь будут приниматься письма за безначильный расчет. Также в Москве у «Почта России» есть 87 центром приема и выдачи посылок для юридических лиц.

В «Почте России» считают, что выделение особых окон для корреспонденции юридических лиц снимет проблему очередей

В «Почте России» полагают, что такие меры позволят убрать очереди в отделениях связи, а также повысят качество обслуживания юридических лиц. После внедрения в Москве данные решения будут масштабированы на всю страну.

Новое пространство почтовых отделений

Одновременно «Почта России» занялась реорганизацией пространства почтовых офисов. Например, зоны хранения почтовых отправлений выносятся непосредственно за спины операторов, что в разы сокращает время поиска и выдачи почтовых отправлений. А в отделениях с наибольшей нагрузкой в зале появятся консультанты, которые сориентируют посетителей по услугам, а также по трек-номеру и паспорту смогут без очереди выдавать отправления.

В клиентский зал выносится и постоянное рабочее место начальника отделения, который будет осуществлять оперативный контроль за работой операторов, а в момент наплыва посетителей – подключаться к обслуживанию клиентов или решать сложные и нестандартные вопросы. Кроме того, в Москве также действует шесть мобильных бригад «скорой почтовой помощи», которые оперативно приезжают по сигналу в отделение связи и помогают обслужить посетителей.

Еще одно направление модернизации «Почта России» - новая система отбора персонала для почтовых отделений. Предприятие открыло новый кадровый центр подбора и обучения операторов в Москве, который еженедельно выпускает 100-150 новых специалистов, освоивших современное ПО.