Apple выступает против «Права на ремонт» смартфонов

Apple выступит против законопроекта, уравнивающего рядовых пользователей смартфонов и ремонтные мастерские с авторизированными сервисными центрами. «Право на ремонт» намерены ввести в США весной 2017 г.

Борьба за свои права

Компания Apple выступит против «Права на ремонт» — законодательного акта, позволяющего владельцам мобильных устройств самостоятельно их ремонтировать.

Этот документ уравнивает в правах обычные мастерские с авторизированными сервисными центрами производителей. Таким образом, обычные пользователи гаджетов и ремонтники смогут чинить гарантийную технику и получать от производителей необходимые запчасти, мануалы по ремонту.

Инсайдеры издания International Business Times (IBT) не уточняют, что именно намерены предпринять в Apple, чтобы противостоять принятию закона. Возможно, компания пришлет своего представителя на предстоящие слушания по законопроекту. Журналисты отмечают, что законопроект при этом не заставляет производителей разглашать коммерческую или производственную тайну и предоставлять запчасти, которые больше не выпускаются.

Как отмечает International Business Times, на сегодняшний день «Право на ремонт» было одобрено уже в семи штатах США: Миннесоте, Нью-Йорке, Массачусетсе, Канзасе, Вайоминге, Иллинойсе и Теннесси. Есть перспектива распространения правового акта на территорию всей страны.

Apple сопротивляется «Праву на ремонт» смартфонов

Окончательная судьба «Права на ремонт» решится 9 марта 2017 г. на слушаниях в штате Небраска.

За и против

Вместе с Apple опротестовать «Право на ремонт» намерен производитель спецтехники John Deere. Представители компании пояснили, что это право даст пользователям доступ к программному обеспечению. И даже, если это делается в целях ремонта, то все равно позволит «пиратам, сторонним разработчикам ПО и отстающим конкурентам» тем или иным образом приобщиться к уникальным наработкам.

Компания Apple ранее уже выступала против подобного законодательства в других странах. Аргументы калифорнийских специалистов просты: вмешательство пользователя или независимого ремонтника в починку смартфона может привести к возгоранию литий-ионного аккумулятора.

Ранее в СМИ проходила информация, что законодательная инициатива была пролоббирована сообществом Repair.org, объединяющим независимые ремонтные мастерские. Их контраргументация выглядит следующим образом. «Они (Apple) должны дать людям как можно больше информации о том, как бороться с опасностью. Если они беспокоятся о взрывающихся батареях, то должны наклеить на смартфоны предупреждающие ярлычки и рассказать потребителям, как этого избежать», — заявил исполнительный директор Repair.org Гэй Гордон-Бирн (Gay Gordon-Byrne).

Кроме того, инициаторы закона уверены, что он поддержит экологию: люди будут сами ремонтировать свои смартфоны вместо того, чтобы их выбрасывать, загрязняя окружающую среду.