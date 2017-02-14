К цифровой трансформации «низы» подталкивает организационный хаос

Цифровая трансформация на сегодняшний день осуществляется во многом за счет инициативы рядовых сотрудников компаний, а не стратегии их руководителей. Таковы результаты недавнего опроса. Основной причиной такого направления внедрения цифровой трансформации (снизу вверх) авторы исследования называют организационный хаос, неизбежно возникающий в ходе изменений.

Цифровая трансформация проходит снизу вверх

Несмотря на то, что процессы цифровой трансформации все активнее проходят в компаниях и организациях по всему миру, изменения чаще всего происходят по инициативе рядовых сотрудников и менеджеров среднего уровня, а не идут от руководителей. Об этом говорится в результатах нового опроса сотрудников более чем 300 компаний, проведенного SoftServe.

Согласно данным опроса, цифровая трансформация набирает обороты. Около четверти компаний, участвовавших в опросе, сообщили о том, что внедрили всеобъемлющую стратегию цифровой трансформации во всех аспектах бизнес-деятельности, тогда как о внедрении инноваций в отдельных сегментах бизнеса заявили представители около половины компаний.

При этом оказалось, что во многих организациях данные изменения начинают внедряться в качестве инициативы рядовых сотрудников, и постепенно поднимаются все выше. Зачастую цифровая трансформация начинается с уровня проектов внутри отделов или подразделений, а успешные примеры внедрения распространяются среди других сотрудников.

Также в рамках опроса представителей компаний попросили объяснить подробнее их понимание самой этой концепции, и на каких аспектах цифровой трансформации их работодатели фокусируются в первую очередь. Оказалось, что в первую очередь они внедряют новые решения в сферах взаимодействия с потребителями и мобильных технологий. Помимо этого, некоторые компании пытаются использовать новые решения для цифрового управления активами, применяют облачные сервисы и инструменты сбора данных и аналитики.

Рядовые сотрудники – активные участники цифровой трансформации

Хаос и безопасность – главные проблемы

Как отмечают авторы отчета, основной проблемой такого направления внедрения цифровой трансформации (снизу вверх) является организационный хаос, неизбежно возникающий в ходе изменений. Три четверти респондентов также отметили, что по вопросам проведения цифровой трансформации лидеры компаний предпочитают консультироваться со специалистами по ИТ из числа собственных сотрудников или сторонними бизнес-экспертами.

Мнения респондентов по поводу того, кто должен возглавлять проведение цифровой трансформации, разделились. Около четверти считают, что эту функцию следует выполнять информационному директору, тогда как такое же количество опрошенных полагает, что этот процесс должен проходить под контролем исполнительного директора.

Большинство респондентов отметило, что основным риском в процессе проведения цифровой трансформации является безопасность. Фрагментированное внедрение новых решений делает компанию более уязвимой для кибератак и различных утечек данных. Другой проблемой являются бюджетные ограничения, которые не позволяют многим компаниям внедрять инновационные решения. Также среди проблем авторы исследования отмечают недостаток существующих стратегий проведения цифровой трансформации и отсутствие у сотрудников необходимых навыков для этого.

Ритейл лидирует в цифровой трансформации



Кроме того, оказалось, что лидерами в сфере цифровой трансформации на сегодняшний день являются компании розничной торговли, которые наиболее успешно налаживают взаимодействие со своими потребителями. В то же время производители различных товаров не стремятся к инновациям в этой сфере, предпочитая все чаще отдавать различные ИТ-решения на аутсорсинг.

Недавно Forbes Insight и Hitachi Data Systems провели совместное исследование, опросив 570 топ-менеджеров из разных компаний, чтобы выяснить их отношение к цифровым переменам. По вопросам инвестиций в инициативы по преобразованию бизнеса с помощью цифровых технологий решение чаще всего принимают генеральные директора (62%), директора по технологиям (43%) и директора по ИТ (40%).

«Для более эффективного преобразования бизнеса компаниям следует задействовать сотрудников из различных подразделений. Они могут стать источником новых идей, опираясь, прежде всего, на мнение и ожидания конечного потребителя, с которым общаются каждый день. Сформированные таким образом комитеты уже сегодня существуют в некоторых компаниях. Результаты их работы рассматриваются руководством и служат основой для корректировки текущей стратегии. Примером может послужить «Аэрофлот». В компании создан специальный цифровой комитет во главе с генеральным директором. В него вошли молодые специалисты практически из всех департаментов предприятия: от представителей финансовых и производственных отделов до летчиков и бортпроводников. За последний год от комитета поступило множество идей для цифровых преобразований – большинство из них касаются внедрения инновационных клиентских сервисов. Задачей ИТ-директора, в свою очередь, стал анализ этих идей, их приоритизация и скорейшее претворение наиболее плодотворных проектов в жизнь», — отметила Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в North EMEA.

