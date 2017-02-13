Xiaomi выпускает собственный процессор «Шишка»

Xiaomi представит собственный процессор для мобильных гаджетов уже в течение ближайшего месяца. Как ожидается, он избавит китайскую компанию от зависимости от чипов Qualcomm.

Процессорная независимость

Китайский производитель смартфонов Xiaomi разрабатывает собственный мобильный процессор с рабочим названием «Шишка» (Pinecone). Как пишет Wall Street Journal, чип может быть представлен в течение ближайшего месяца. С собственным процессором Xiaomi прекратить партнерство с поставщиком чипов Qualcomm, с которым у китайской компании последнее время идут патентные споры.

Журналисты издания International Business Time отмечают, что компании косвенно принадлежит доля в находящейся в Пекине Pinecone Electronics, через нее она ранее приобрела технологию производства мобильных процессоров у Leadcore Technology – «дочки» Datang Telecom.

«Сейчас каждый производитель устройств Android OEM, за исключением Samsung и Huawei, опирается на процессоры Qualcomm. В случае патентных проблем или перебоев с поставками производственная линейка будет тормозиться. Собственный чип позволит избавиться от этой угрозы производству», - поясняет International Business Time.

Восьмиядерный процессор Pinecone будет представлен двумя моделями: V670 и V970. Первая модель основана на ARM Cortex-A53, вторая – более мощная – на ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53. Рабочая частота процессора составит от 2,0 ГГц до 2,7 ГГц.

Будущие гаджеты Xiaomi

Пока неизвестно, какой именно первый смартфон будет оборудован процессором Pinecone. Ходят слухи, что это может быть Mi 6, который Xiaomi планирует выпустить в феврале-марте 2017 г.

Собственный мобильный процессор - мечта Xiaomi - может официально появиться в течение месяца

Между тем, на ближайшем Всемирном конгрессе мобильной связи (Mobile World Congress 2017) в Барселоне китайская компания участвовать не будет, поэтому, скорее всего, процессор будет представлен уже после мероприятия.

Ранее стали известны предполагаемые характеристики будущего флагмана компании. По словам экспертов, кроме собственного 8-ядерного чипа гаджет будет оснащен графическим ускорителем Mali-G71 MP12, 4 или 6 Гб оперативной памяти и от 128 до 256 Гб памяти для хранения данных.

Работать смартфон будет на мобильной ОС Android 7.0 Nougat, а его стоимость, предположительно, составит около $300. Эксперты также не исключают, что первая «шишка» может быть установлена в будущий Xiaomi Mi5С (по другой информации, в нем все же будет Snapdragon 625). Это смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Ожидается, что компания также может представить его в феврале 2017 г.

Напомним, в апреле 2016 г. в Сети появилась информация о том, что Xiaomi намерена выпускать собственный процессор под брендом Rifle. Предполагалось, что его представят в ходе презентации смартфона Xiaomi Max и смарт-браслета Mi Band 2. Однако, это предположение не оправдалось.