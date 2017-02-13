Создан самоуничтожающийся смартфон

Инженеры из Саудовской Аравии создали механизм, за 10 секунд уничтожающий смартфон и всю информацию на нем с помощью специальной команды.

Смартфон взорвется изнутри

Самоуничтожающиеся гаджеты, хорошо зарекомендовавшие себя в фильмах о шпионах, приходят в реальность.

Как пишет International Business Times, группа разработчиков из Саудовской Аравии создала механизм, который при получении определенной команды разрушит смартфон или другое электронное устройство за 10 секунд.

Инженеры из научно-технологического университета имени короля Абдаллы спроектировали такой механизм на основе полимерного слоя, который начинает быстро расширяться под воздействием температуры свыше 80 градусов по Цельсию. При расширении полимерной составляющей, гаджет буквально взрывается изнутри.

По словам разработчиков, процесс может начаться, например, при механическом воздействии на смартфон или при передаче на него специальной команды с помощью приложения. Когда процесс активирован, питание от аккумулятора направляется к электродам, которые моментально нагреваются. От тепла примерно в течение 10-15 секунд полимерный материал расширяется, увеличившись где-то в семь раз в сравнении с первоначальным объемом.

Расширившийся материал физически давит всю электронную «начинку» девайса, уничтожая при этом информацию. По словам инженера Мухаммеда Хуссейна (Muhammad Hussai), технология безопасна для самого пользователя и достаточно дешева для сохранения конфиденциальной информации.

Расширяющийся полимерный слой способен физически разрушить устройство

еленные триггеры. Например, гаджет может самоликвидироваться при определенном удалении от владельца или при попытке взлома устройства. «Мы ожидаем, что нашими первыми клиентами станут сотрудники разведки, крупных корпораций, банков, коллекционеры, работающие с большими массивами данных», - пояснил Мухаммед Хуссейн.

Наследники VAPR

Разработчики отметили, что их механизм может быть установлен не только на дорогие смартфоны, но и на дешевые «кнопочные» телефоны, цена которых не превышает $15 – «все параметры настраиваются».

Температура срабатывания механизма также может быть настроена в диапазоне от 80 до 250 градусов Цельсия. Напомним, ранее самоуничтожающиеся гаджеты пытались создать в управлении перспективных исследовательских проектов министерства обороны США DARPA.

В 2014 г. на проект VAPR было получено финансирование в размере $4,7 млн. О результатах исследований в этом направлении сейчас неизвестно. По словам журналистов, созданный в рамках проекта стеклянный чип самоуничтожения не только требовал совместимости с процессором устройства, но был дорог в создании и крайне медленно работал.

Инженеры университета имени короля Абдаллы отметили, что их разработка пока находится на стадии прототипа, и неизвестно, когда выйдет на рынок. «Пока нам приходится довольствоваться Samsung Galaxy Note 7», - не удержались от язвительной шутки журналисты International Business Times.