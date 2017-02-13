«Революционный ПК» HP начал продаваться в России. Цена
Корпоративный настольный ПК–конструктор
HP Inc. объявила о начале российских продаж компактных настольных вычислительных систем HP Elite Slice. В компании называют эту разработку «революционной» ввиду полностью переосмысленного подхода к проектированию и дизайну рабочего места.
Система Elite Slice представляет собой первый модульный коммерческий ПК HP с беспроводным подключением. Дизайн устройства позволяет комбинировать различные компоненты в зависимости от потребностей и пожеланий пользователя.
HP Elite Slice предназначен для модернизации рабочих мест с учетом изменившихся требований к совместной работе. Клиенты могут выбрать различные варианты лицевой панели и компоновки, такие как HP Collaboration Cover, HP Wireless Charging Cover, HP Audio Module и HP ODD, которые позволят «собрать» ПК под конкретные задачи разных бизнесов и сотрудников.
«Сегодня пользователи настольных систем готовы перейти от традиционных крупных корпусов к эстетически более интересному дизайну, — сказал Николай Шмыков, менеджер по развитию категории коммерческих ПК, HP в России. — Elite Slice стал результатом усилий инженеров и дизайнеров НР, которые фактически заново изобрели системный блок. Они изменили его форму, размер и внешний вид, при этом им удалось не только сохранить вычислительные возможности полноразмерных устройств, но и добавить новые функции».
Дизайн и производительность
Система HP Elite Slice выполнена в компактном корпусе с закругленными углами и декоративными вставками из полированной меди. Габариты устройства составляют всего 165,1 х 35 х 165,1 мм при весе 1,04 кг. ПК оснащен системой с двойным вентилятором для 360-градусного охлаждения. Для подключения периферийных устройств предусмотрены один порт Ethernet, встроенный модуль Wi-Fi и антенны, один порт HDMI и один DisplayPort для подключения нескольких мониторов.
Универсальность HP Elite Slice достигается за счет большого количества вариантов лицевой панели и устройств расширения. При конфигурации ПК клиенты могут выбирать из различных вариантов лицевых панелей.
Для расширения функциональности доступны дополнительные модули: панель HP Collaboration Cover: превращает компьютер в телефон Skype for Business и помогает управлять звонками с помощью сенсорных кнопок; панель HP Wireless Charging Cover: беспроводная зарядка начинается автоматически при соприкосновении; эта функция позволяет сократить количество кабелей и дает возможность заряжать мобильные устройства, просто положив их сверху на HP Elite Slice; HP Audio Module: адаптация под устную речь облегчает коммуникацию во время звонков и виртуальных совещаний благодаря настройкам Bang & Olufsen, особому 360-градусному дизайну динамика, двум микрофонам с расстоянием чувствительности в 5 метров и ПО HP Noise Cancellation и модуль HP ODD: быстрое резервное копирование или архивирование файлов, доступ к содержимому компакт-дисков и DVD.
Беспроводной дизайн HP Elite Slice обеспечивает минимум кабелей на рабочем столе. Это первый коммерческий настольный компьютер HP, питаемый от совместимого с Type-C монитора через единый кабель с разъемом USB 3.1 Type-C.
Новая модель монитора Quad HD HP EliteDisplay S240uj оснащена функцией беспроводной зарядки, а разъем USB Type-C позволяет подключать к ней системный блок.
Системы HP Elite Slice выполнены на базе набора системной логики Intel Q170 и процессоров Intel Core i5 6 поколения (i5-6500T, тактовая частота 2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, МБ кэш-памяти, 4 ядра), с графическим ядром HD Graphics 530 и поддержкой технологии vPro, оснащаются 8 Гб памяти DDR4-2133 SDRAM (2 слота SODIMM), жестким SATA-диском 500 ГБ, 7200 об/мин.
Защита и корпоративная безопасность
Системы HP Elite Slice оснащаются встроенным сканером отпечатков пальцев для безопасности и быстрой аутентификации. Система поддерживает технологию HP Sure Start with Dynamic Protection с возможностью самовосстановления на уровне BIOS. Дополнительную защиту ПК обеспечивает решение HP Sure Start с технологией Dynamic Protection, которое отслеживает состояние BIOS в режиме реального времени и при необходимости выполняет автоматическое восстановление.
Решение HP BIOSphere, работающее в автоматическом режиме на уровне микропрограммного обеспечения, позволяет повысить производительность и сократить время простоев. Встроенная в ПК HP Elite Slice технология HP Velocity позволяет повысить качество голосовой и видеосвязи, а также скорость передачи данных при работе в нестабильных сетях.
Надежность системы подтверждается тестированием по процедуре HP Total Test Process на протяжении 120 тыс. часов на соответствие стандарту MIL-STD 810G10.
Система HP Elite Slice поставляется с предустановленной 64-битной операционной системой Windows 10 Pro.
Для совещаний: HP Elite Slice for Meeting Rooms
Линейка новых систем HP Elite Slice включает модель HP Elite Slice for Meeting Rooms, предназначенную для конференц-залов. Система обеспечивает полноценное удаленное общение и сотрудничество за счет встроенных аудио-возможностей и функций настольного компьютера, при этом запуск совещания осуществляется одним нажатием кнопки.
HP Elite Slice for Meeting Rooms сочетает панель HP Collaboration Cover, модуль HP Audio Module и ПО Intel Unite для Skype for Business. Эту модель ПК можно дополнить новым 55-дюймовым широкоформатным монитором HP LD5511 (угол обзора 178°, разрешение 1920 x 1080).
HP Elite Slice: уже в российской рознице
Настольные ПК нового поколения HP Elite Slice уже доступны у российских партнеров компании по цене от 54 990 руб. Цена систем HP Elite Slice for Meeting Rooms начинается от 59 990 руб.
Мониторы HP EliteDisplay S240uj также уже поступили в продажу по цене от 31 990 руб. 55-дюймовая широкоформатная модель монитора HP LD5511 доступна для заказа по запросу.