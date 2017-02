«Революционный ПК» HP начал продаваться в России. Цена

Корпоративный настольный ПК–конструктор

HP Inc. объявила о начале российских продаж компактных настольных вычислительных систем HP Elite Slice. В компании называют эту разработку «революционной» ввиду полностью переосмысленного подхода к проектированию и дизайну рабочего места.

Система Elite Slice представляет собой первый модульный коммерческий ПК HP с беспроводным подключением. Дизайн устройства позволяет комбинировать различные компоненты в зависимости от потребностей и пожеланий пользователя.

HP Elite Slice предназначен для модернизации рабочих мест с учетом изменившихся требований к совместной работе. Клиенты могут выбрать различные варианты лицевой панели и компоновки, такие как HP Collaboration Cover, HP Wireless Charging Cover, HP Audio Module и HP ODD, которые позволят «собрать» ПК под конкретные задачи разных бизнесов и сотрудников.

«Сегодня пользователи настольных систем готовы перейти от традиционных крупных корпусов к эстетически более интересному дизайну, — сказал Николай Шмыков, менеджер по развитию категории коммерческих ПК, HP в России. — Elite Slice стал результатом усилий инженеров и дизайнеров НР, которые фактически заново изобрели системный блок. Они изменили его форму, размер и внешний вид, при этом им удалось не только сохранить вычислительные возможности полноразмерных устройств, но и добавить новые функции».

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

Дизайн и производительность

Система HP Elite Slice выполнена в компактном корпусе с закругленными углами и декоративными вставками из полированной меди. Габариты устройства составляют всего 165,1 х 35 х 165,1 мм при весе 1,04 кг. ПК оснащен системой с двойным вентилятором для 360-градусного охлаждения. Для подключения периферийных устройств предусмотрены один порт Ethernet, встроенный модуль Wi-Fi и антенны, один порт HDMI и один DisplayPort для подключения нескольких мониторов.

Универсальность HP Elite Slice достигается за счет большого количества вариантов лицевой панели и устройств расширения. При конфигурации ПК клиенты могут выбирать из различных вариантов лицевых панелей.

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

Для расширения функциональности доступны дополнительные модули: панель HP Collaboration Cover: превращает компьютер в телефон Skype for Business и помогает управлять звонками с помощью сенсорных кнопок; панель HP Wireless Charging Cover: беспроводная зарядка начинается автоматически при соприкосновении; эта функция позволяет сократить количество кабелей и дает возможность заряжать мобильные устройства, просто положив их сверху на HP Elite Slice; HP Audio Module: адаптация под устную речь облегчает коммуникацию во время звонков и виртуальных совещаний благодаря настройкам Bang & Olufsen, особому 360-градусному дизайну динамика, двум микрофонам с расстоянием чувствительности в 5 метров и ПО HP Noise Cancellation и модуль HP ODD: быстрое резервное копирование или архивирование файлов, доступ к содержимому компакт-дисков и DVD.

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

Беспроводной дизайн HP Elite Slice обеспечивает минимум кабелей на рабочем столе. Это первый коммерческий настольный компьютер HP, питаемый от совместимого с Type-C монитора через единый кабель с разъемом USB 3.1 Type-C.

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

Новая модель монитора Quad HD HP EliteDisplay S240uj оснащена функцией беспроводной зарядки, а разъем USB Type-C позволяет подключать к ней системный блок.

Системы HP Elite Slice выполнены на базе набора системной логики Intel Q170 и процессоров Intel Core i5 6 поколения (i5-6500T, тактовая частота 2,5 ГГц с возможностью увеличения до 3,1 ГГц с помощью технологии Intel Turbo Boost, МБ кэш-памяти, 4 ядра), с графическим ядром HD Graphics 530 и поддержкой технологии vPro, оснащаются 8 Гб памяти DDR4-2133 SDRAM (2 слота SODIMM), жестким SATA-диском 500 ГБ, 7200 об/мин.

Защита и корпоративная безопасность

Системы HP Elite Slice оснащаются встроенным сканером отпечатков пальцев для безопасности и быстрой аутентификации. Система поддерживает технологию HP Sure Start with Dynamic Protection с возможностью самовосстановления на уровне BIOS. Дополнительную защиту ПК обеспечивает решение HP Sure Start с технологией Dynamic Protection, которое отслеживает состояние BIOS в режиме реального времени и при необходимости выполняет автоматическое восстановление.

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

Решение HP BIOSphere, работающее в автоматическом режиме на уровне микропрограммного обеспечения, позволяет повысить производительность и сократить время простоев. Встроенная в ПК HP Elite Slice технология HP Velocity позволяет повысить качество голосовой и видеосвязи, а также скорость передачи данных при работе в нестабильных сетях.

Надежность системы подтверждается тестированием по процедуре HP Total Test Process на протяжении 120 тыс. часов на соответствие стандарту MIL-STD 810G10.

Система HP Elite Slice поставляется с предустановленной 64-битной операционной системой Windows 10 Pro.

Для совещаний: HP Elite Slice for Meeting Rooms

Линейка новых систем HP Elite Slice включает модель HP Elite Slice for Meeting Rooms, предназначенную для конференц-залов. Система обеспечивает полноценное удаленное общение и сотрудничество за счет встроенных аудио-возможностей и функций настольного компьютера, при этом запуск совещания осуществляется одним нажатием кнопки.

Модульный коммерческий ПК HP Elite Slice

HP Elite Slice for Meeting Rooms сочетает панель HP Collaboration Cover, модуль HP Audio Module и ПО Intel Unite для Skype for Business. Эту модель ПК можно дополнить новым 55-дюймовым широкоформатным монитором HP LD5511 (угол обзора 178°, разрешение 1920 x 1080).

HP Elite Slice: уже в российской рознице

Настольные ПК нового поколения HP Elite Slice уже доступны у российских партнеров компании по цене от 54 990 руб. Цена систем HP Elite Slice for Meeting Rooms начинается от 59 990 руб.

Мониторы HP EliteDisplay S240uj также уже поступили в продажу по цене от 31 990 руб. 55-дюймовая широкоформатная модель монитора HP LD5511 доступна для заказа по запросу.