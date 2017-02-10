Создана быстрая память нового поколения из яичной скорлупы

Китайские исследователи придумали, как использовать яичную скорлупу для производства экологически чистого устройства хранения памяти. Теоретически оно способно работать быстрее существующих сейчас образцов и потребляет меньше энергии.

Скорлупа увеличивает плотность хранения данных

Ученые из Китая разработали новое устройство хранения данных, в основе которого лежит измельченная яичная скорлупа. Новая разработка потенциально может помочь создать более быстрые и экологически чистые компьютеры.

Как говорится в статье исследователей из Технологического института Гуйчжоу, они приобрели случайный набор куриных яиц на рынке, после чего измельчили скорлупу до состояния наноразмерного порошка. После просушивания его растворили в растворе и нанесли на электролитную поверхность чипа памяти, через которую проходит электрический ток.

Новая разработка представляет из себя резистивную оперативную память (ReRAM — resistive random access memory), которая должна стать важной составляющей следующего поколения устройств хранения данных. ReRAM работает быстрее обычной оперативной памяти, обеспечивает более высокую плотность хранения данных и потребляет меньше энергии в сравнении с динамической RAM или флэш-памятью.

Измельченную скорлупу нанесли на электролитную поверхность чипа памяти

Как отмечают ученые, резистивная оперативная память работает на основе материалов, запоминающих изменение электрического сопротивления, когда к ним прикладывается напряжение. Исследователи проводили ток через устройство, чтобы увидеть, может ли оно работать в качестве хранилища данных ReRAM.

«Разработка эксцентрична, но актуальна»

Созданная на основе яичной скорлупы память оказалась способна записывать нули и единицы до ста раз прежде, чем сломаться. Это очень далеко от миллиардов циклов, на которые пригодны другие материалы, но все равно является впечатляющим результатом, отметил Кеес де Грот (Kees de Groot), ученый из Университета Саутгемптона в Великобритании. «Для такого эксцентричного решения, это довольно актуальная, серьезная и интересная научная разработка. Думаю, что на сегодняшний день эту находку можно назвать довольно любопытной. Яичная скорлупа может быть перспективным вариантом в качестве реальной альтернативы электролитам», — сказал ученый.

Как говорится в статье китайских ученых, они рассчитывают, что их открытие поспособствует созданию «экологически чистых, дешевых и устойчивых в работе устройств энергонезависимой памяти следующего поколения».