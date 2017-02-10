На Украине посадили двух блогеров за пропаганду «Русского мира» во «Вконтакте»

Украинский суд Донецкой области приговорил к пятилетнему заключению двух пользователей соцсети «Вконтакте». По мнению суда, посты в их пабликах были направлены на популяризацию идей «Русского мира» и имели целью нарушение территориальной целостности Украины.

Двое украинцев осуждены за посты «Вконтакте»

Украинский суд приговорил к пяти годам лишения свободы двух пользователей «Вконтакте» за то, что они вели в соцсети паблики, поддерживающие сепаратистские настроения. Злоумышленники 1993 и 1994 гг. рождения были осуждены по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины Славянским судом Донецкой области.

Как сообщила прессе украинская прокуратура Донецкой области, целью преступников было изменение территориальных границ Украины, в связи с чем они осуществляли «информационную поддержку террористических организаций ДНР и ЛНР». По данным следствия, публикации антиукраинской направленности начали появляться в пабликах в феврале 2014 г.

В апреле 2015 г. Служба безопасности Украины (СБУ) положила конец этой деятельности, арестовав злоумышленников по требованию прокуратуры. Обвиняемые так и не признали своей вины, которая однако была доказана в ходе судебного разбирательства. Прокуратура сообщает, что осужденные популяризировали идеи «Русского мира», ратуя за территориальное расширение России за пределы нынешних границ.

Часть 2 статьи 110 относится к действиям, которые можно интерпретировать как «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Однако наказание следует только в том случае, если налицо сопутствующие обстоятельства: действия совершались представителем власти, или группой лиц по предварительному сговору, или же совершались повторно, или действиям сопутствовало разжигание национальной или религиозной розни. Прокуратура не сообщает, присутствие какого именно обстоятельства позволило осудить преступников по статье 110.

Украинский суд приговорил двоих пользователей «Вконтакте» к 5 годам лишения свободы

Аналогичные случаи в Украине

Это не первый случай, когда украинский суд выносит приговор гражданам, публиковавшим определенные материалы «Вконтакте». Например, в ноябре 2016 г. житель Львовской области был приговорен к трем годам лишения свободы за действия, подрывающие национальную безопасность Украины. Публикации, которые он оставлял «Вконтакте» с мая 2014 г. по март 2015 г. были признаны агитационными. Среди них были призывы к изменению конституционного строя силовым методом, захвату власти в государстве, изменению границ, «спасению Украины», свержению «оккупационного режима США», и уничтожению инакомыслящих. Случай был классифицирован по части 2 статьи 109 и части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины как «посягательство на территориальную целостность и действия, направленные на смену конституционного строя».

В феврале 2016 г. житель Сумской области был приговорен к выплате штрафа в размере 8500 грн (около p19 тыс.) за призывы к свержению государственной власти, размещенные им «Вконтакте». Его действия классифицировались согласно части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Украины как «публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя и к захвату государственной власти через СМИ». Его собственная страница в соцсети, как и созданная им группа «Бандеровский легион», были приравнены к СМИ, так как доступ к ним имело неограниченное количество лиц. Число подписчиков страницы и группы составляло 2 тыс. и 26 тыс. человек соответственно. В ходе процесса осужденный признал свою вину.

Похожие случаи в России

Как отмечает российская правозащитная организация «Сова», в России также существует практика лишать граждан свободы за высказывания в соцсетях, в том числе «Вконтакте». По данным «Совы», в 2014-2015 гг. приговоры за публикации выносились обычно в том случае, если материал можно было интерпретировать как возбуждающий национальную ненависть или призывающий к экстремистской деятельности.

В 2015 г. за экстремистские высказывания в соцсетях было вынесено 194 приговора, причем 43 человека действительно были отправлены в места лишения свободы. Также наказание полагалось за публикации, призывающие к массовым беспорядкам, проведению терактов и нарушению территориальной целостности страны.

В некоторых случаях россияне были осуждены за публикации в соцсетях потому, что эти материалы были связаны с темой Украины. Например, в октябре 2015 г. жительница Екатеринбурга была приговорена к выплате штрафа за сатирические посты, касавшиеся территориальной принадлежности Крыма и военного конфликта на востоке Украины. В марте 2016 г. россиянин Андрей Бубеев предстал перед судом за репост материала «Крым – это Украина» публициста Бориса Стомахина.