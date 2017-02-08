Расходы на облачную инфраструктуру в 2017 г. вырастут на 18,2%

Согласно новому прогнозу аналитиков IDC, в 2017 г. расходы на облачную инфраструктуру вырастут сразу на 18,2% до $44,2 млрд, тогда как затраты на традиционные необлачные решения сократятся. В значительной степени, рост будет происходить за счет публичных облачных дата-центров.

Расходы на облака вырастут до $44,2 млрд



Общие расходы на продукты ИТ-инфраструктуры (серверы, корпоративные системы хранения данных и Ethernet свитчи) для развертывания в облачных средах в 2017 г. увеличатся на 18,2% до $44,2 млрд, говорится в новом отчете компании International Data Corporation (IDC).

Значительная часть этой суммы (61,2%) приходится на публичные облачные дата-центры, тогда как частные облачные среды отвечают только за 14,6% расходов. С увеличением внедрения частных и гибридных облачных стратегий в корпоративных дата-центрах, расходы на ИТ-инфраструктуру для локальных частных развертываний вырастет на 16,6% по сравнению с годом ранее. При этом, расходы на традиционную необлачную инфраструктуру в текущем году уменьшатся на 3,3%, хоть и по-прежнему будут составлять большую часть (57,1%) от общих расходов в этой сфере.

«В 2017 г. расходы на ИТ-инфраструктуру для частных облачных развертываний продемонстрируют двузначный рост во всех регионах в рамках продолжающегося активного движения в сторону использования внешних корпоративных ИТ-ресурсов по всему миру. Тем не менее, большинство расходов конечных пользователей в 2017 г. (57,9%) все еще будут приходиться на локальную инфраструктуру, которая объединяет частные облачные и традиционные ИТ среды», – говорится в прогнозе IDC.

Расходы на облачную ИТ-инфраструктуру будут расти благодаря инвестициям новых гипермасштабных дата-центров

Свитчи и системы хранения данных лидируют по расходам

Ожидается, что самым быстрорастущим сегментом расходов на облачную ИТ-инфраструктуру станут Ethernet свитчи. Объем данного сегмента вырастет на 23,9% по сравнению с прошлым годом, тогда как расходы на серверы и корпоративные системы хранения данных увеличатся в 2017 г. на 13,6% и 23,7% соответственно. Во всех трех данных сегментах расходы на частные облачные внедрения будут расти быстрее, чем затраты на публичные облака, тогда как расходы на традиционную необлачную инфраструктуру будут сокращаться.



Эксперты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе расходы на внешнюю облачную ИТ-инфраструктуру в течение следующих пяти лет будут расти в среднем на 14,2% ежегодно и достигнут отметки в $48,1 млрд к 2020 г. Расходы публичных облачных дата-центров составят 80,8% этих средств. Вместе с частными внутренними решениями облачная ИТ-инфраструктура будет расти в среднем на 12,9% в год, тогда как расходы на традиционные необлачные среды будут уменьшаться на 1,9% ежегодно в течение вышеуказанного периода.

Затраты на облака растут благодаря крупным дата-центрам

«В течение следующих кварталов расходы на облачную ИТ-инфраструктуру в значительной степени будут расти благодаря инвестициям новых гипермасштабных дата-центров, которые открываются по всему миру, а также за счет увеличивающейся активности поставщиков услуг второго ряда и региональных поставщиков. Еще одним заметным фактором роста расходов на облачную ИТ-инфраструктуру станут развертывания внутренних частных облачных сред, так как конечные пользователи продолжают активно набираться опыта и знаний в сфере установки и управления облачными ИТ-решениями внутри собственных дата-центров», – отметила Наталья Ежкова (Natalya Yezhkova), директор IDC по исследованиям в сфере систем хранения данных.

«Рост популярности облаков вполне закономерен: информационные каналы сегодня оказываются настолько развитыми, что уже не важно, где находятся вычислительные ресурсы, и разумно сосредоточить их в одном месте, сняв с себя ответственность за обслуживание инфраструктуры. Кроме того, рынок стал «чище» с точки зрения продажи лицензионных программ и сервисов: бизнес больше не желает довольствоваться пиратскими программами – он стремится к симбиозу экономической выгоды и надежности технологий», – считает Ирина Яхина, директор по технологиям Hitachi Data Systems (HDS) в регионе North EMEA.

