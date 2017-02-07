Акционеры требуют сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Часть акционеров Facebook подала в компанию петицию, в которой просит убрать Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров, оставив за ним должность гендиректора. Причина недовольства акционеров – эмиссия акций класса C, которая помогла основателю Facebook сохранить контроль над корпорацией, жертвуя при этом акции на благотворительность.

Акционеры против Цукерберга

Группа акционеров Facebook выдвинула предложение о смещении гендиректора компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) с его второй занимаемой им должности – председателя совета директоров. Акционеры предлагают заменить его сторонним специалистом, который будет «контролировать руководителей компании, совершенствовать корпоративное управление и составит более прозрачный план действий, учитывающий интересы акционеров». Так гласит поданная группой петиция, которая попала в распоряжение ресурса VentureBeat.

В документе говорится, что акционеры будут лучше защищены, если кресла гендиректора и председателя совета директоров будут занимать разные люди, между которыми установится баланс власти. На посту председателя акционеры хотели бы видеть «в высшей степени конструктивно мыслящую» личность. Эта личность должна помочь компании пережить нынешний трудный период, когда ее обвиняют в распространении поддельных новостей, цензуре, сотрудничестве с госорганами и расовой предубежденности в рекламе.

Совмещение должности гендиректора и председателя совета директоров – не редкость в ИТ-отрасли. В Tesla, Bank of America, Walt Disney Company, IBM, Amazon, Netflix, Salesforce и других корпорациях эти посты занимает один человек.

Деятельность SumOfUs

Идея отстранить Цукерберга от должности пришла в голову тем акционерам, которые являются членами правозащитного общества SumOfUs. Это онлайн-сообщество, которое борется за усиление подотчетности крупных корпораций в вопросах прав человека вообще и работника в частности, дискриминации, коррупции, узурпации корпоративного управления и планетарного изменения климата.

Акционеры потребовали сместить Цукерберга с должности председателя совета директоров

По словам Лизы Линдсли (Lisa Lindsley), советника по вопросам рынка в SumOfUs, именно с подачи сообщества в Facebook была направлена петиция с просьбой пересмотреть политику компании в вопросах корпоративной социальной ответственности. Документ подписали 330 тыс. человек, 1500 из которых являются акционерами Facebook. Процесс подачи петиции организовали 4 члена SumOfUs, владеющие акциями компании.

Facebook пока никак не прокомментировала документ. Однако компания так или иначе должна будет ответить на него до апреля 2017 г., согласно процедуре обращения с предложениями акционеров. Не похоже, что этот ответ будет положительным, пишет VentureBeat, поскольку Цукерберг по-прежнему является крупнейшим акционером компании. Кроме того, у него много сторонников, которые хотели бы видеть в кресле председателя именно основателя Facebook. Хорошие финансовые показатели компании и необходимость развиваться по направлениям видео-контента и виртуальной реальности укрепляют позицию Цукерберга.

Проблема акций класса C

По словам акционеров, новая структура акционерного капитала, которая действует в Facebook с прошлого года, привела к дисбалансу власти в компании. Камнем преткновения стал выпуск акций класса C – бумаг, которые будут находиться в обращении, но не будут иметь права голоса. Выпуск этих акций был поставлен на голосование на собрании акционеров компании в июне 2016 г., и большинство участников высказалось «за».

Идея выпустить акции класса C возникла после того, как в декабре 2015 г. Цукерберг заявил, что собирается вложить 99% своих акций в благотворительные проекты, связанные с предоставлением равных возможностей детям всего мира. Эмиссия новых бумаг поможет ему не потерять контроль над компанией, и в то же время сдержать свое слово.

До этого гендиректору принадлежало 15% акций компании, в основном класса B. За каждой такой акцией закреплено 10 голосов, что вместе давало 53% при голосовании. Дополнительная эмиссия уменьшила общий процент акций Цукерберга, однако, имея на руках не-голосующие бумаги класса C, он сможет спонсировать за их счет благотворительность, сохраняя при этом голосующие акции, а значит, и контроль над корпорацией.

Часть акционеров считает, что появление бумаг класса C сосредоточит в руках Цукерберга слишком много власти. Еще до голосования, в апреле 2016 г., один из акционеров подал иск против Facebook, где обосновал неуместность дополнительной эмиссии.