Рассекречены фото и сборка таинственной новой Windows

В интернет попали скриншоты и ISO-образ тестовой сборки Windows Cloud – облегченной версии Windows 10, предназначенной для маломощных устройств. Новая операционная система будет работать только с приложениями из Windows Store. Ожидается, что она составит конкуренцию Chrome OS от компании Google.

Новые данные о Windows Cloud

В интернете появились первые скриншоты и ISO-образ тестовой сборки Windows Cloud – «облачной» операционной системы, которую готовит к запуску компания Microsoft. Фото были выложены на ресурсе Windows Blog Italia, а вот сборку предоставил пользователь Twitter по имени adguard, зарегистрированный в России.

ISO-образ при запуске предлагает две новые редакции Windows – Cloud и Starter. И сборка, и скриншоты пока что выглядит очень похоже на обычную Windows 10. Судя по данным из файла XML-файла Editions Matrix, «облачную» версию Windows можно будет обновить до полноценной Windows 10, чего нельзя было сделать с Windows RT, выпущенной в 2012 г.

Windows Blog Italia подтверждает появившуюся ранее информацию, что Windows Cloud сможет работать только с приложениями Универсальной платформы Windows (Unified Windows Platform) из Windows Store, включая приложения, созданные с помощью Desktop Bridge – сервиса для портирования Win32-программ.

Несмотря на название, Windows Cloud, по-видимому, никак не будет связана с облачными сервисами Microsoft. Предположительно, она представляет собой всего лишь облегченную версию Windows 10, предназначенную для работы на менее мощных устройствах. Сходство с Windows 10 на фото говорит в пользу этой версии. Ранее в СМИ циркулировала информация, что «облачная» природа Windows Cloud будет заключаться в обмене данными с облачным сервисом Azure. Отсылка к «облачной» Windows впервые была замечена в Windows 10 SDK для сборки версии 15003. Термины Cloud и CloudN присутствуют в инсайдерских сборках.

Первые фото Windows Cloud были предоставлены ресурсом Windows Blog Italia

Неизвестно, когда Microsoft собирается представить Windows Cloud потребителю, однако есть вероятность, что это произойдет одновременно с выпуском обновления Windows 10 Creators Update, который запланирован на апрель 2017 г., пишет ресурс ShlashGear.

Chrome OS как предшественник и конкурент

Если облегченная Windows Cloud сможет успешно работать на малопроизводительном оборудовании, то в этом сегменте она составит конкуренцию Chrome OS компании Google. Chrome OS устанавливается на «хромбуки», ноутбуки Google, что делает их более доступными по цене, чем ноутбуки, рассчитанные на работу с Windows 10. Microsoft сможет продавать Windows Cloud дешевле, чем Windows 10, которая в официальном магазине стоит от p8 тыс. до p15 тыс.

Пока неизвестно, будет ли Windows Cloud похожа на Chrome OS, а если да, то до какой степени. Chrome OS, выпущенная в 2009 г. как проект Chromium OS, представляет собой ОС с открытым исходным кодом и гибридным ядром, нетребовательную к аппаратным ресурсам компьютера. Она базируется на браузере Google Chrome с модифицированной системой окон, поддерживает архитектуру x86, x86-64 и ARM, подходит для работы как на маломощных нетбуках, так и на более производительных устройствах. Первые хромбуки на Chrome OS появились в 2011 г.

Windows Cloud будет работать только с приложениями из Windows Store



Система ориентирована в первую очередь на работу в интернете и использование веб-приложений, и только потом на выполнение традиционных функций ОС. Это удобно в том плане, что пользователь может не обременять себя скачиванием и установкой программ, а в случае потери устройства сможет получить доступ к информации через аккаунт Google. Однако эти особенности затрудняют работу с ресурсоемкими приложениями и ставят под угрозу данные, к которым через аккаунт Google могут получить доступ посторонние лица.

Еще в 2009 г. Google сообщила, что в перспективе планирует объединить Chrome OS и Android в единую операционную систему. Этого пока не произошло, но в 2016 г. в Chrome OS была внедрена поддержка Android-приложений.