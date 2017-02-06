В России появился «первый православный мессенджер»

В России начал работу первый православный мессенджер на основе Telegram, пользователями которого, по оценке создателей, стали более 132 тыс. человек. Приложение с открытым кодом доступно в веб-версии и пользователям Android-устройств.

Предупредить батюшку

В России заработал первый православный мессенджер «Правжизнь Телеграмм», созданный командой портала «Правжизнь» на основе известного мессенджера Telegram.

Приложение доступно пользователям Android-устройств. В качестве системных требований указывается Android 4.0 или более свежая версия мобильной ОС. «Наш исходный код открыт, так что каждый желающий может внести свой вклад», - добавляют разработчики. Помимо клиента для Android пользователям «Правжизнь Телеграмма» доступна и веб-версия.

Пользователи в комментариях в Google Play пока оценивают программу неоднозначно. Одни подчеркивают ее удобство: «Можно предупредить батюшку, что не придешь на службу, если вдруг заболел». Другие отмечают, что это «обычный телеграмм, с парой добавленных ссылок на другие приложения», «мод телеграмма».

Помощь в земных делах

Портал «Правжизнь» существует с 2014 г. Его создатели заявляют, что мессенджером может пользоваться «православное сообщество», насчитывающее более 132,5 тыс. участников. Также мессенджер поддерживает 360 православных групп и каналов, около 1,4 тыс. пользовательских групп разных тематик, 25 вспомогательных православных сервисов и содержит информацию о 15,3 тыс. храмах и монастырях в мире.

«Первый православный мессенджер» оказался модификацией Telegram

На сайте указывается, что наиболее популярным каналом мессенджера является публичный канал «Евангелие» (1,5 тыс. читателей), далее следует «Православный календарь» (1,2 тыс. читателей). Также разработчики рассказали о том, что в мессенджере «Правжизнь Телеграмм» есть боты. К примеру, Робот Антон (@telerobot) «может вам подсказать погоду, курс валюты, также Робот Антон в курсе всех новостей в мире, спорте, культуре, науке и многом другом».

Что касается вспомогательных сервисов, самым популярным из них, судя по всему, является возможность выяснить онлайн, кто является ангелом-хранителем пользователя, для чего достаточно ввести дату своего рождения. Кроме того, в мессенджер интегрированы «485 чудес и 214 притч». Судя по опубликованным на сайте отзывам пользователей, с помощью духовного приложения им удалось решить ряд вполне земных проблем: найти рабочих для ремонта квартиры, выгодно продать машину и найти толкового разработчика сайта.

Православные разработки

Напомним, «Правжизнь Телеграмм» является не первым российским проектом по созданию православного мессенджера. Ранее о разработке такого приложения при поддержке РПЦ сообщили авторы православной социальной сети «Елицы». Директор по развитию проекта «Елицы» Иван Суслин летом 2016 г. рассказал CNews, что пожелавшие сохранить анонимность инвесторы вложили в него $1 млн, а всего затраты на развитие проекта и соцсети составят $2 млн.

Потенциальной аудиторией социальной сети и мессенджера, по оценкам руководства «Елицы», могут стать от 7 до 10 млн человек. Помимо привычных возможностей, таких как передача текстовых, аудио- и видеосообщений, в новом мессенджере будут реализованы специальные функции. В частности, расширенными возможностями будут обладать священнослужители. Представители разных уровней церковной иерархии смогут оперативно доносить важную информацию до широкой аудитории — прихода, благочиния, епархии или всей церкви.