В России появился «первый православный мессенджер»
Предупредить батюшку
В России заработал первый православный мессенджер «Правжизнь Телеграмм», созданный командой портала «Правжизнь» на основе известного мессенджера Telegram.
Приложение доступно пользователям Android-устройств. В качестве системных требований указывается Android 4.0 или более свежая версия мобильной ОС. «Наш исходный код открыт, так что каждый желающий может внести свой вклад», - добавляют разработчики. Помимо клиента для Android пользователям «Правжизнь Телеграмма» доступна и веб-версия.
Пользователи в комментариях в Google Play пока оценивают программу неоднозначно. Одни подчеркивают ее удобство: «Можно предупредить батюшку, что не придешь на службу, если вдруг заболел». Другие отмечают, что это «обычный телеграмм, с парой добавленных ссылок на другие приложения», «мод телеграмма».
Помощь в земных делах
Портал «Правжизнь» существует с 2014 г. Его создатели заявляют, что мессенджером может пользоваться «православное сообщество», насчитывающее более 132,5 тыс. участников. Также мессенджер поддерживает 360 православных групп и каналов, около 1,4 тыс. пользовательских групп разных тематик, 25 вспомогательных православных сервисов и содержит информацию о 15,3 тыс. храмах и монастырях в мире.
На сайте указывается, что наиболее популярным каналом мессенджера является публичный канал «Евангелие» (1,5 тыс. читателей), далее следует «Православный календарь» (1,2 тыс. читателей). Также разработчики рассказали о том, что в мессенджере «Правжизнь Телеграмм» есть боты. К примеру, Робот Антон (@telerobot) «может вам подсказать погоду, курс валюты, также Робот Антон в курсе всех новостей в мире, спорте, культуре, науке и многом другом».
Что касается вспомогательных сервисов, самым популярным из них, судя по всему, является возможность выяснить онлайн, кто является ангелом-хранителем пользователя, для чего достаточно ввести дату своего рождения. Кроме того, в мессенджер интегрированы «485 чудес и 214 притч». Судя по опубликованным на сайте отзывам пользователей, с помощью духовного приложения им удалось решить ряд вполне земных проблем: найти рабочих для ремонта квартиры, выгодно продать машину и найти толкового разработчика сайта.
Православные разработки
Напомним, «Правжизнь Телеграмм» является не первым российским проектом по созданию православного мессенджера. Ранее о разработке такого приложения при поддержке РПЦ сообщили авторы православной социальной сети «Елицы». Директор по развитию проекта «Елицы» Иван Суслин летом 2016 г. рассказал CNews, что пожелавшие сохранить анонимность инвесторы вложили в него $1 млн, а всего затраты на развитие проекта и соцсети составят $2 млн.
Потенциальной аудиторией социальной сети и мессенджера, по оценкам руководства «Елицы», могут стать от 7 до 10 млн человек. Помимо привычных возможностей, таких как передача текстовых, аудио- и видеосообщений, в новом мессенджере будут реализованы специальные функции. В частности, расширенными возможностями будут обладать священнослужители. Представители разных уровней церковной иерархии смогут оперативно доносить важную информацию до широкой аудитории — прихода, благочиния, епархии или всей церкви.