Троянец-шифровальщик парализовал работу целого города в США

Администрация округа Ликинг в штате Огайо вынуждена была отключить свои серверы и системы телефонной связи, чтобы остановить распространение троянца-шифровальщика.

Кто-то открыл не то письмо

Стало известно, что более тысячи компьютеров в США, относящихся к сетям администрации одного из американских округов, оказались заражены. Все системы были отключены, чтобы заблокировать дальнейшее распространение зловреда, предотвратить потерю данных и сохранить улики для расследования.

Все приемные и административные учреждения работают, но работа с ними возможна только при личном визите.

Размер требуемого выкупа представители администрации не называют; они также отказываются комментировать вероятность выплаты. По словам члена окружной комиссии Ликинга Тима Бабба (Tim Bubb), сейчас ведутся консультации с экспертами по кибербезопасности и правоохранительными органами.

Ручной режим

Отключение телефонных линий и сетевых коммуникаций означает, что все службы округа, в чьей работе задействованы информационные технологии, перешли на "ручной режим". Это касается даже центра помощи 911: телефоны и рации спасателей работают, но доступа к компьютерам нет. По крайней мере, вызовы полиции, пожарных и скорой помощи по-прежнему принимаются, но, как выразился директор центра спасения Шон Грейди (Sean Grady), работа службы в том, что касается скорости обработки вызовов, отброшена на четверть века назад.

Это далеко не первый подобный случай. На этой неделе, например, жертвой вымогателя-шифровальщика стало полицейское управление города Кокрелл-Хилл в штате Техас.

«Шифровальщики-вымогатели распространяются со спамом и часто атакуют случайных жертв, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании "Монитор безопасности". - В качестве последних могут выступать как индивидуальные пользователи, так и организации любых размеров и любой принадлежности, – Не исключая больницы и административные учреждения, и если их защита не поддерживается на достаточно высоком уровне, последствия могут быть весьма масштабными, что, собственно, мы и наблюдаем в данной ситуации».