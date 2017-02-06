Lenovo выпустила сверхтонкий ноутбук на Android с морально устаревшим процессором

Lenovo запускает в продажу ноутбук-трансформер Yoga A12, который очень похож на прошлогодний Yoga Book, но лишен его графических возможностей. Соответственно, стоит он на $200 меньше. У профильных СМИ вызвал недоумение выбор процессора Intel Atom x5.

Lenovo представила Yoga A12

Компания Lenovo представила ноутбук-трансформер Yoga A12, который СМИ уже успели прозвать «бюджетной версией Yoga Book». В отличие от большинства трансформеров, устройство рассчитано на работу с Android, а не с Windows. Цена ноутбука, который появится в продаже на сайте компании 8 февраля, составит от $299. Цена Yoga Book, представленного в августе 2016 г., начиналась от $499.

Технические характеристики

Yoga A12 получил сенсорный экран с диагональю 12,2 дюйма и разрешением 1280 х 800 пикселей (формат HD). Крышка ноутбука откидывается на 360°, то есть он складывается в обратную сторону, что позволяет работать с ним как с планшетом. Yoga A12 создан на базе 4-ядерного процессора Intel Atom x5 с тактовой частотой 2,4 Ггц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, постоянной – 32 ГБ.

Стереодинамики Yoga A12 поддерживают формат многоканального звука Dolby Atmos. Емкость аккумулятора составляет 10500 мАч, производитель обещает 13 часов работы без подзарядки. Ноутбук представлен в серо-стальном и золотисто-розовом цвете. Размер устройства составляет 279,4 мм х 205,74 мм х 10,9 мм при весе 998 гр. На ноутбуке установлена ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Особенности клавиатуры

Yoga A12 получил сенсорную клавиатуру Halo. Благодаря этому толщина ноутбука составляет всего 5,4 мм в самом тонком месте. Yoga Book, представленный в 2016 г., также оснащен клавиатурой Halo – это первый ноутбук Lenovo с сенсорной клавиатурой. Но клавиатура Yoga A12 не может быть использована как панель для создания графических объектов, в отличие от клавиатуры Yoga Book. Соответственно, в комплекте с Yoga Book идет перо для рисования, которого лишен Yoga A12.

Yoga A12 представлен в серо-стальном и золотисто-розовом цвете



Однако, как и Yoga Book, бюджетный Yoga A12 поддерживает технологию, которая позволяет компьютеру изучить стиль набора текста конкретного пользователя и выдавать подсказки в зависимости от его особенностей.

Проблема процессора

При создании Yoga A12 были использованы компоненты, которые ресурс PC World называет «устаревшими». Речь идет в первую очередь о процессоре Intel Atom X5 под кодовым названием Cherry Trail, производство которого сейчас сворачивается. В мае 2016 г. Intel приняла решение заменить Atom X5 на более новые чипы Celeron и Pentium под кодовым именем Apollo Lake, которые используются для производства планшетов-трансформеров, работающих под управлением Windows.

Как поясняет Lenovo, в момент снятия Atom X5 с производства процесс разработки Yoga A12 уже шел полным ходом, поэтому процессор менять не стали. Кроме того, Intel пообещала сделать все необходимое для поддержки Yoga A12 и других продуктов, базирующихся на Atom X5.

Cherry Trail редко используется в производстве Android-планшетов, самые яркие примеры – Lenovo Yoga Book и Panasonic ToughPad FZ-A2. Lenovo выпустила Yoga A12 в тот момент, когда от использования процессоров Atom отказываются Dell и Microsoft.

Крышка Yoga A12 откидывается на 360°, что позволяет использовать его как планшет



Проблема обновлений

Кроме того, для устройств на процессорах Atom остро стоит проблема обновлений Android. Большая часть этих устройств использует 5 или 6 версию прошивки. Lenovo обещает обновить Android 6.0.1 Marshmallow, установленную на Yoga A12, до 7-ой версии в ближайшие пару месяцев.

Однако за разработку обновления для процессора отвечает Intel, которая в последнее время мало работает с Android, сосредоточившись на Windows-устройствах и хромбуках. Дело может закончиться тем, что Lenovo придется самой разрабатывать кастомную версию Android 7.0 для Yoga A12, пишет PC World.