«Ростелеком» и МТТ борются с «Мегафоном» за обеспечение связью ЧМ-2018

«Дочка» «Ростеха» НЦИ ищет поставщика услуг связи для ЧМ-2018 по футболу. Борьба развернулась между «Мегафоном» и консорциумом, созданным МТТ и «Ростелекомом», начальная стоимость лота - 4,25 млрд руб.

НЦИ ищет поставщиков услуг связи для FIFA

«Национальный центр информатизации» (НЦИ), входящий в состав госкорпорации «Ростех», объявил тендер на оказание услуг связи для нужд Чемпионата мира по футболу, который в 2018 г. пройдет в России (ЧМ-2018), и предшествующему ему в 2017 г. Кубка конфедераций FIFA. Это следует из документов, опубликованных на Портале госзакупок.

Напомним, в 2016 г. правительство назначило «Ростех» единым исполнителем работ по созданию ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018 по футболу. Сумма контракта составляет 11 млрд руб. Работы будут выполняться НЦИ, который ранее по контракту с Минкомсвязи занимался проектированием соответствующей инфраструктуры.

«Ростелеком» в консорциуме с МТТ

Контракт, исполнителя которого сейчас ищет НЦИ, подразумевает предоставление оборудования, доступ к ресурсам и иные услуги, необходимые для оказания телекоммуникационных сервисов. Речь идет о местной, междугородней и международной телефонной связи, мобильной связи и доступа в интернет.

Первоначально тендер НЦИ был объявлен еще в конце 2016 г. На участие в нем было подано две заявки: от «Мегафона» и консорциума, состоящего из «Ростелекома» и «Межрегиональный транзит телеком» (МТТ). Тогда конкурсная комиссия не допустила до участия обе заявки.

«Ростелеком» и МТТ борются с «Мегафоном» за право поставить услуги связи для ЧМ-2018 за 4 млрд руб.

Сейчас тендер объявлен повторно. Начальная цена составляет 4,286 млрд руб. На участие в тендере подано две заявки от тех же участников. «Мегафон» готов выполнить работы за 4,25 млрд руб, консорциум МТТ и «Ростелекома» - за начальную стоимость.

Источник, близкий к заказчику, пояснил CNews, что НЦИ будет оператором связи для FIFA (организатор Чемпионата миру по футболу) и его групп пользователей. Для обеспечения возможности оказания данных услуг компания и объявила соответствующие тендеры.

В «Ростелекоме» сообщили, что идея создать консорциум для участия в тендере принадлежит МТТ. «Ростелеком» же обеспечит доступ к своей инфраструктуре. Кроме того, «Ростелеком» недавно стал виртуальным сотовым оператором на базе сети Tele2, совладельцем которой он является.

«Подготовка к ЧМ-2018 предполагает большой объем работ в области предоставления услуг связи, организации каналов передачи данных и других телекоммуникационных сервисов, поэтому тендер НЦИ на право заключения договора по данному проекту предъявляет к участникам широкий ряд технических требований и ставит оперативные сроки выполнения его условий, - заявили в пресс-службе МТТ. - Оптимальным решением, соответственно, было участие в тендере в консорциуме с «Ростелекомом».

Tetra за 1,9 млрд рублей

Параллельно НЦИ проводит еще один тендер - на предоставление услуг, обеспечивающих создание выделенной сети транкинговой связи стандарта Tetra. Строительство сетей Tetra является стандартным условием для проведения крупных международных мероприятий. Начальная стоимость данного лота - 1,94 млрд руб.

На участие в тендере подано две заявки - от компаний «МС-Спецтелеком» и «Радиотел-СПБ». Они готовы выполнить работы за 1,75 млрд руб. и 1,85 млрд руб. соответственно. Конкурсная комиссия допустил обе заявки, однако решила объявить переторжку тендера, так как участники, по мнению комиссии, незначительно снизили цены.