Прибыль Intel упала из-за дефектов в процессорах

В последнем квартале 2016 г. операционная прибыль подразделения Intel, которое делает оборудование для дата-центров, упала на 14%. Причина – возросшее количество поломок процессоров Intel Atom Processor C2000, связанное с наличием производственного дефекта.

Проблема процессоров Atom

Процессоры Atom, которые выпускает компания Intel, стали чаще ломаться в IV кв. 2016 г., причиной чего послужили производственные дефекты. Это негативно отразилось на квартальных результатах Intel, а точнее – на показателях ее подразделения Data Center Group. Недочет встречается только в процессорах семейства Intel Atom Processor C2000, сообщает ресурс Tom’s Hardware.

Дефект был обнаружен в оборудовании для дата-центров, то есть в том сегменте, который сейчас является приоритетным для Intel. Благодаря наращиванию производства техники для дата-центров в Data Center Group компания смогла значительно ослабить свою зависимость от продаж обычных процессоров.

Влияние на прибыль Data Center Group

О наличии дефектов в процессорах сообщил новый финансовый директор компании Роберт Холмс Свон (Robert Holmes Swan), не уточнив при этом, в чем именно они заключаются. Он лишь указал, что из-за этого недочета процессоры через некоторое время при определенных обстоятельствах выходят из строя. Это привело к снижению операционной прибыли Data Center Group в минувшем квартале на 14% в исчислении год к году – с $2,11 млрд до $1,9 млрд.

По словам Свона, дефект может быть исправлен благодаря незначительному изменению конструкции. Компания уже приняла меры по усилению контроля качества продукции и зарезервировала необходимую сумму, чтобы уладить вопрос с пострадавшими клиентами. Свон считает, что на финансовых результатах 2017 г. проблема не отразится.

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Свон привел и другие причины снижения операционной прибыли Data Center Group: переход с технологии 22 нм на технологию 14 нм и увеличение производственных затрат. Также на прибыли отразилось долгосрочное кросс-лицензионное соглашение, подписанное Intel, отметил Свон.

Результаты квартала

Выручка пострадавшего подразделения Data Center Group в IV кв. 2016 г. достигла $4,7 млрд, продемонстрировав годовой рост на 8%, а за весь год составила $17,2 млрд, Это не самое прибыльное подразделение компании – первое место удерживает Client Computing Group, отвечающее среди прочего за выпуск процессоров для ПК. Выручка этого подразделения в минувшем квартале достигла $9,1 млрд, показав рост на 4%, за весь 2016 г. она составила $32,9 млрд,

Выручка подразделения Internet of Things Group в IV кв. 2016 г. составила $726 млн, за весь год – $2,6 млрд. Это подразделение развивается наиболее динамично – годовой рост квартальной выручки равняется 25%. Общая выручка всей корпорации Intel в IV кв. 2016 г. составила $16,37 млрд, за весь год – $59,5 млрд, показав рост на 7%. Операционная прибыль достигла $10,3 млрд, что на 7% меньше прошлогоднего результата.