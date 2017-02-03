Mozilla уничтожила отдел по разработке ОС Firefox

Mozilla отключает ОС

Корпорация Mozilla закрывает отдел, фактически занимающийся разработкой и развитием операционной системы Firefox, предупредив о предстоящем сокращении 50 сотрудников.

Работа над ОС Firefox с рабочим названием Boot to Gecko (B2G) началась в 2011 г. Как отмечает Android Police, ОС Firefox была, прежде всего, ориентирована на развивающиеся рынки с низким уровнем устройств – к примеру, у многих из них было по 128 МБ оперативной памяти.

В феврале 2012 г. компания Telefonica совместно с Mozilla выпустила прототип смартфона, работающего под управлением Boot to Gecko. Первые два смартфона на базе Firefox OS были выпущены в 2013 г. Их производителем стала испанская компания Geeksphone, которая спустя два года решила покинуть этот бизнес, несмотря на то, что спрос на новинки оказался ажиотажным.

К сожалению, растущий рынок смартфонов так и не подогрел интереса к ОС, которая так и не смогла конкурировать с Android и iOS. Новые девайсы с ней больше не разрабатывались (к тому времени линейка смартфонов на базе Firefox OS включала 18 моделей, выпускаемых Alcatel, LG, ZTE, Huawei и другими партнерами Mozilla), а летом 2016 г. в Mozilla заявили о готовности полностью свернуть проект.

Уход в виртуальную реальность

Однако работа над ОС так и не прекратилась, все функции перешли новому отделу сетевых устройств (Connected Devices Team). Руководство Mozilla все еще пыталось найти какое-то применение разработкам. Однако единственным итогом стал поддерживающий Firefox телевизор Panasonic 4K TV.

Firefox OS не смогла потеснить Android на рынке дешевых устройств

В итоге было принято решение окончательно «похоронить» проект. «Мы сместили наши внутренние интересы в сторону интернета вещей, от запуска и развития коммерческих продуктов в сторону исследования и разработок», - говорится в официальном сообщении Mozilla Corporation.

Как пишет International Business Times, многие из сокращаемых сотрудников могут продолжить свою работу в компании – специально для них Mozilla открыла новые вакансии.

Старший вице-президент Mozilla по разработке сетевых устройств Ари Джакси (Ari Jaaksi) сказал журналистам, что он покинет команду. Издание отмечает, что в будущем Mozilla сосредоточится над интернетом вещей: проекте для разработчиков и производителей устройств «умного» дома Project Vaani, Голосовым помощником – аналогом Alexa компании Amazon, а также проекте Voicebank, который объединит в банк образцы речи для обучения искусственного интеллекта распознаванию голоса. Кроме того, Mozilla сейчас инвестирует значительные средства в разработки виртуальной и дополненной реальности.