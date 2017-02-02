Заблокирован сайт, продающий новогодние поздравления за «откаты»

Роскомнадзор заблокировал ресурс, предлагавший продавать новогодние видеопоздравления для детей за «откаты» заведующим учебных заведений. Ресурс обвинили в нарушении авторских прав.

Заблокирован ресурс, продававший детские новогодние поздравления

Роскомнадзор включил в Реестр запрещенных сайтов ресурс dedmorozbiz.ru, предлагавший делать бизнес на новогодних поздравлениях детям. Это следует из картотеки Antizapret.info.

После блокировки сайт перестал работать. Согласно архивной версии ресурса, сайт предлагал посетителям стать его агентами по продажам именных видеопоздравлений от Деда Мороза.

Поздравления за «откаты»

Агентам предлагалось ходить по детским садам и школам и договариваться с заведующими учебных заведений о том, чтобы родители к Новому году купили такие поздравления для своих детей. Авторы сайта открыто предлагали договариваться с заведующими, предлагая им 20% от стоимости поздравлений.

Сами поздравления были записаны на компакт-диски. Другой вариант - распространение именных видеопоздравлений в онлайне через социальные сети, партнерские программы и купонные сервисы.

Нарушено авторское право

Основанием для блокировки ресурса стало определение Мосгорсуда, вынесеное в рамках «антипиратского» закона. В суд обратился Вячеслав Петухов, который обвинил ресурс в нарушении его авторских прав на аудиовизуальное произведение «Новогоднее приключение». Суд заявление Петухова удовлетворил, приняв предварительные обеспечительные меры в виде запрета доступа к dedmorozbiz.ru.

Сайт, продающий видеопоздравления за «откаты» заблокирован за нарушение авторских прав

Напомним, «антипиратский» закон вступил в силу в 2013 г. Изначально он позволял владельцам прав на кино- и и видеопродукцию через Мосгорсуд добиваться блокировки доступа к ресурсам, нарушающим их права.

Для этого в Мосгорсуд подается заявление о введении предварительных обеспечительных мер в отношении ресурсов-нарушителей. После удовлетворения данных заявлений Роскомнадзор предоставляет владельцам ресурсов три дня на удаление спорного контента. В случае, если контент продолжает быть доступным, Роскомнадзор вносит ресурс в Реестр запрещенных сайтов.

В 2015 г. заработала расширенная версия «антипиратского» закона. Она позволяет по аналогичной процедуре действовать владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Из владельцев прав на «детский» контент ранее законом воспользовались издатели школьных «решебников» и «готовых домашних заданий», добившись блокировки доступа к размещающим их сайтам.