Morgan Stanley скупил акции Luxoft на $140 млн

Morgan Stanley стал акционером Luxoft

Инвестиционная компания Morgan Stanley собрала 7% акций оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. Это следует из информации, размещенной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Исходя из котировок акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, рыночная цена данного пакета акций составляет на нынешний момент $138 млн. Пика котировок акции Luxoft достигали в ноябре 2015 г. - $79 за одну акцию.

Кто еще владеет акциями Luxoft

После ноября 2015 г. началось падение акций Luxoft, и год назад одна акция стоила лишь $50. Весь 2016 г. ценные бумаги компании торговались в коридоре $50-60.

На нынешний момент одна акция Luxoft стоит $58,8. По данным, размещенным на сайте SEC, крупными пакетами акций Luxoft также владеют инвестиционные компании JPMorgan Chase и Blackrock – им принадлежит по 6% акций.

Morgan Stanley собрал 7% акций Luxoft на сумму $138 млн

Morgan Stanley – международный банковский финансовый холдинг, базируется в Нью-Йорке. До 2008 г. компания функционировала в виде инвестиционного банка. Под управлением Morgan Stanley находятся активы в размере $1,4 млрд. Компания владеет крупнейшим в мире брокерским сервисом.

Особенности акционерной структуры Luxoft

Акции Luxoft разделены на два класса. Одна акция класса «А» обладает одним голосом, одна акция класса «B» - десятью голосами, но не подлежит продаже. На бирже торгуются акции класса «А».

Основной акционер Luxoft – группа IBS, которая также является основным владельцем акций класса «B». Ей принадлежит 35% от общего числа акций, при этом голосующая доля IBS составляет 80,8%.

За 2016 финансовый год (закончился 31 марта 2016 г.) выручка Luxoft составила $650,7 млн, операционная прибыль – $78,4 млн, чистая прибыль - $70,2 млн.

Ближайший конкурент Luxoft – американская компания EPAM, чьи акции также котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Крупными акционерами EPAM за последние годы стали фонд Vanguard Group и инвестиционные компании JPMorgan Chase и Blackrock.