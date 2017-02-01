Microsoft готовит к выпуску таинственную новую Windows

Microsoft готовит к выпуску новую «облачную Windows 10», которая может не иметь ничего общего с облачными сервисами и стать облегченной версией операционной системы для снижения цен ноутбуков, на которых она будет предустановлена.

Облачный след

Компания Microsoft готовит к выпуску новую ОС, «облачную Windows 10» (Windows 10 Cloud). Как пишет издание International Business Time со ссылкой на собственные источники, новая операционная система станет упрощенной версией обычной Windows 10. Она создается, чтобы конкурировать с ОС Chrome компании Google, которая применяется на «хромбуках».

Отсылка к «облачной Windows» впервые была замечена в Windows 10 SDK для сборки версии 15003. Термины Cloud и CloudN присутствуют в инсайдерских сборках. Поначалу предполагалось, что Windows 10 получит возможность обмениваться информацией с другим облачным сервисом Microsoft – Azure.

Напомним, Microsoft Azure реализует две облачные модели - платформы как сервиса (PaaS) и инфраструктуры как сервиса (IaaS). Работоспособность платформы Windows Azure обеспечивает сеть глобальных дата-центров Microsoft. Еще одно предположение рассматривало возможность появления совершенно нового облачного сервиса компании.

Вторая попытка Windows RT

Между тем, новая ОС может и не иметь ничего общего с облачными сервисами, а слово «облако» в его названии может отсылать к облегченной версии традиционной Windows, способной работать на недорогом и малопроизводительном оборудовании. По словам журналистов International Business Time, Windows 10 Cloud будет поддерживать только приложения Универсальной платформы Windows (Unified Windows Platform), доступные в магазине Windows Store.

Таинственная Windows 10 Cloud может оказаться альтернативой Chrome OS

Это позволит Microsoft продавать более простые и дешевые версии операционной системы (сейчас стоимость Windows 10 в России в официальном магазине составляет от 8 тыс. руб. до 15 тыс. руб).

Новая ОС, предположительно, будет иметь схожие черты с операционными системами Windows RT (редакция ОС для планшетных компьютеров на базе ARM-процессоров) и Windows 8.1 с Bing, поставлявшаяся производителям с преференцией для удешевления ноутбуков. Эти недорогие версии Windows 8 так и не смогли прорваться на большой рынок.

Дешевая ОС Microsoft позволит создавать Windows-устройства, конкурирующие с «хромбуками». «Хромбуки», полностью работающие на Chrome OS, более доступны по цене пользователям, чем ноутбуки на Windows 10 или макбуки Apple.

Пока неизвестно, когда производители представят первую Windows 10 Cloud. Журналисты предполагают две версии развития событий. ОС будет показана в апреле 2017 г., на который Microsoft запланировала выход обновления Creators Update для Windows 10. По другой версии, ОС могут показать позже, при презентации обновлений для самой Windows 10.