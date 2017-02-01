Google вступила в войну с россиянином из-за буквы G

Компания Google прибегла к помощи арбитражного суда, чтобы отобрать у Виталия Попова право использовать доменное имя ɢoogle.com, чересчур похожее на адрес google.com. Попов использует домен для рассылки навязчивых сообщений, но утверждает, что они не являются спамом.

Google обратилась в арбитражный суд

Google подала в арбитражный суд жалобу на россиянина Виталия Попова, владельца доменного имени ɢoogle.com, которое очень похоже на адрес поисковой системы компании google.com. Различие заключается в использовании символа «ɢ» вместо обычной латинской буквы «g». Домен был зарегистрирован Поповым в марте 2016 г.

Google утверждает, что Попов использовал свой домен для рассылки спама. В частности, в ноябре 2016 г. он рассылал в большом количестве пользователям Google Analytics сообщения, призывавшие поддержать кандидата в президенты США Дональда Трампа. Компания просит арбитражный суд передать ей право на владение адресом ɢoogle.com, отмечая, что Попов также использует домен lifehacĸer.com, где по тому же принципу буква «k» заменена на «ĸ».

Позиция сторон

Google сообщает в жалобе, что домен Попова направляет пользователей на целевую страницу со множеством всплывающих окон, причем одно из них запрашивает имя пользователя и пароль к Windows. Исследовав страницу, компания пришла к выводу, что предупреждающие сообщения на ней являются фальшивыми и не имеют ничего общего с продуктами Microsoft. По мнению Google, они предназначены для распространения вредоносного ПО и выяснения персональных данных пользователя.

В свою очередь, Попов намерен отстаивать в суде свое право на владение адресом ɢoogle.com. Комментируя жалобу Google, он отмечает, что всплывающие окна на целевой странице не связаны с его доменом, а его рассылки пользователям Google Analytics не являются спамом с точки зрения американского закона о борьбе со спамом. По его словам, ɢoogle.com не направляет пользователя на те сайты, которые упоминает компания, а всего лишь перенаправляет на страницу ilovevitaly.com.

Виталий Попов опровергает некоторые пункты жалобы Google, направленной в арбитражный суд

Спам-агитация в пользу Трампа

В начале декабря 2016 г. Попов дал ресурсу Motherboard письменное интервью по электронной почте, в котором подтвердил, что действительно рассылал сообщения в поддержку Трампа пользователям Google Analytics, используя адреса lifehacĸer.com и ɢoogle.com.

«Secret.ɢoogle.com Вы приглашены! Войдите, используя этот URL-приглашение. Скопируйте его. Голосуйте за Трампа!» – вот текст одной из рассылок, приведенный ресурсом The Next Web.

По словам Попова, он начал рассылать сообщения с именем Трампа за три дня до выборов, несмотря на то, что подготовил всю систему еще в апреле 2016 г. Попов сообщил Motherboard, что осуществляет различные рассылки с всплывающими окнами уже два года, и что некоторые пользователи принимают меры для блокировки его сообщений.

«Я могу это делать, потому что живу в России. Если бы я жил в США или Европе, я бы не начинал. Боже, благослови Россию!» – цитирует Motherboard письмо Попова.

Также в интервью он сообщил, что имеет личные мотивы для мести Google – несколько лет назад компания заблокировала его аккаунт в Adsense, системе размещения рекламы на сайтах. В качестве других причин своих действий Попов указал желание прославиться и то соображение, что «трафик – это деньги».