«ЮНИТ-Оргтехника» сменила название на «Наше Агентство Сервиса»

«ЮНИТ-Оргтехника» сообщила о завершении ребрендинга. С 2017 г. компания продолжит работу под новым названием «Наше Агентство Сервиса», или сокращенно НАС. По мнению руководства компании, новый бренд лучше отражает сферу ее деятельности – это не только обслуживание пользовательского и торгового оборудования, но и широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуция ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Ребрендинг «ЮНИТ-Оргтехники»

В начале 2017 г. компания «ЮНИТ-Оргтехника» провела ребрендинг и сменила название. Компания продолжит работу под именем «Наше Агентство Сервиса», сокращенно – НАС.

«Слово “оргтехника” уже не соответствует всему спектру услуг, которые мы оказываем, – пояснил причину ребрендинга в интервью CNews Никита Репин, директор компании. Оргтехника – это компьютерная периферия. А мы на сегодняшний день являемся федеральным коммерческим агентством сервиса. Поэтому мы и решили взять название “Наше Агентство Сервиса”».

История компании

«ЮНИТ-Оргтехника» была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых ей услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие «игроки» российского рынка из списка Топ 500: банки, лидеры нефтегазодобывающей отрасли, торговые сети.

Сегодня «Наше Агентство Сервиса» оказывает широкий спектр услуг по комплексной поддержке ИТ-оборудования на всей территории России, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, является дистрибьютором оборудования, комплектующих и расходных материалов, разработчиком программного обеспечения. Компания управляет более чем 350 центрами компетенции на всей территории России, в которых работают более 7000 технических специалистов.

Никита Репин: Мы являемся федеральным коммерческим агентством сервиса

«Мы являемся единым контрактодержателем, прописываем стандарты обслуживания для наших субподрядчиков, обучаем их сервисных инженеров», – говорит Никита Репин.

Уникальная система управления

По мнению основателя компании, председателя совета директоров Юрия Грибанова, основа успеха компании – высокопрофессиональный коллектив и уникальная система управления. В «Нашем агентстве сервиса» внедрен собственный единый стандарт менеджмента качества услуг, который позволяет объективно оценивать любой проект, независимо от его масштабов, сложности или региона, в котором он реализуется. Высокое качество услуг обеспечивается путем постоянного улучшения бизнес-процессов, повышения навыков и знаний на всех уровнях, подчеркнули в компании.

«Благодаря отсутствию в компании бюрократической составляющей, все оперативные вопросы в «Нашем Агентстве Сервиса» решаются в кратчайшие сроки. Высокий уровень дисциплины в сочетании с постоянным контролем бизнес-процессов и повышением квалификации сотрудников обеспечивает непрерывный рост производительности труда», – говорит Никита Репин.