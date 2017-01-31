Знаменитый производитель «клонов iPhone» выпускает смартфон с гибким дисплеем

В интернете выложено реальное фото Meizu Pro 7, на котором виден его изогнутый по бокам дисплей. Релиз нового флагмана Meizu ожидается во II кв. 2017 г. Аппарату приписывают 10-ядерный процессор Mediatek Helio X30, а может быть даже Kirin 960, купленный у Huawei.

Meizu Pro 7 показался на фото

В интернете появилось реальное фото смартфона Meizu Pro 7 – грядущего флагмана китайского производителя Meizu, известного копированием дизайна iPhone. Несмотря на посредственное качество, на фото отчетливо видно, что экран устройства загнут по краям. При этом он занимает почти всю ширину передней панели корпуса, рамка по бокам практически отсутствует. В остальном аппарат похож на другие премиальные устройства Meizu.

Изображение появилось на индийском ресурсе PriceRaja, посвященном исследованию рынка мобильных устройств и сравнению цен на них. Смартфон на фото включен, слева на дисплей выведена панель быстрого запуска часто используемых приложений. Также на фото видна не-сенсорная кнопка Home, под которой, возможно, находится сканер отпечатка пальца, как в других аппаратах вендора.

Релиз Meizu Pro 7 ожидается во II кв. 2017 г. Такой вывод СМИ сделали исходя из обыкновения Meizu представлять новые смартфоны между апрелем и июнем. Ресурс Gizmochina предполагает, что Meizu Pro 7 с оперативной памятью 8 ГБ будет стоить порядка $552.

Предполагаемые характеристики

Предположительно, Meizu Pro 7 будет заключен в титановый корпус и оснащен дисплеем с диагональю 5,7 дюйма. В СМИ циркулирует информация, что разрешение экрана составит 3840×2160 пикселей (формат 4К), однако ряд изданий ставит этот факт под сомнение.

Реальное фото Meizu Pro 7 позволяет разглядеть особенности формы дисплея

Также распространено мнение, что смартфон создан на базе 10-ядерного процессора Mediatek Helio X30 с ядрами Cortex-A73. Ресурс Phonearena отмечает, что у этого чипа хорошая производительность, но слабая графика. Другие источники утверждают, что аппаратной основой Meizu Pro 7 станет процессор Kirin 960, закупленный у компании HiSilicon, принадлежащей Huawei. Однако системы-на-кристалле Kirin пока что встречались только в аппаратах Huawei, поэтому такой вариант развития событий менее вероятен, чем использование продукции Mediatek, традиционное для Meizu.

Объем оперативной памяти для разных конфигураций Meizu Pro 7 составляет 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Максимальный объем постоянной памяти равен 128 ГБ. Основная камера, предположительно, имеет разрешение 12 МП, она оборудована датчиком Sony IMX362 и светодиодной вспышкой. В других аппаратах Meizu также использует датчики Sony.

Продукция и репутация Meizu

Компания Meizu заслужила в СМИ репутацию «производителя клонов iPhone», так как была первым производителем, скопировавшей в своей продукции дизайн аппаратов Apple. Свой первый «клон» она представила в начале 2007 г., менее чем через месяц после того, как Стив Джобс (Steve Jobs) показал оригинальный iPhone широкой публике. В 2010 г. Джобс обвинил Meizu в краже идей и интеллектуальной собственности.

В сентябре 2016 г. компания выпустила свой самый большой смартфон – Meizu M3 Max, оснащенный дисплеем с диагональю 6 дюймов. Смартфон, построенный на 8-ядерном чипсете MediaTek Helio P10, имеет 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Емкость батареи составляет 4100 мАч. Разрешение основной камеры равно 13 МП (матрица Sony IMX 258), фронтальной – 5 МП. Датчик отпечатка пальца интегрирован в кнопку «домой». В Китае новинка появилась в продаже по цене около $255.

В апреле 2016 г. компания анонсировала смартфон Meizu Pro 6 – первый на мировом рынке аппарат с 10-ядерным процессором, по утверждению производителя. Устройство работает на базе процессора MediaTek Helio X25, объем оперативной памяти составляет 4 Гб, постоянной – 32 или 64 ГБ. Диагональ экрана равна 5,2 дюйма, разрешение основной камеры – 21 МП, емкость аккумулятора – 2560 мАч. В России смартфон появился в продаже в апреле 2016 г. Его стоимость составляла p32990 за модель с 32 ГБ памяти и p35990 – с 64 ГБ.