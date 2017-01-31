В России стартуют продажи десктопа HP в необычном форм-факторе. Фото

HP Inc. объявила о старте российских продаж настольного компьютера HP Pavilion Wave. Новинка сочетает необычный для десктопов компактный дизайн с высокой производительностью.

Компактный и мощный

HP Inc. начала в России продажи настольных систем HP Pavilion Wave, разработанных для домашнего использования. Устройство сочетает производительность традиционного мощного в десктопа в непривычном треугольном корпусе с параболическим рефлектором и встроенной колонкой в верхней части для улучшенных возможностей воспроизведения аудио.

В HP позиционируют новинку в качестве системы для тех, кому необходим компактный, но при этом мощный ПК с окружающим звуком.

«Сегодня пользователи настольных систем готовы перейти от традиционных крупных корпусов к эстетически более интересному дизайну, — сказал Алексей Покровский, менеджер категории потребительских ПК, HP в России. — HP Pavilion Wave стал результатом усилий инженеров и дизайнеров НР, которые заново изобрели системный блок. Они изменили его форму, размер и внешний вид, при этом им удалось не только сохранить вычислительные возможности полноразмерных устройств, но и добавить новые функции».

Современная оснастка в новом корпусе

HP Pavilion Wave выполнен в компактном корпусе, который занимает на 85% меньше места, чем ПК в традиционном форм-факторе Tower. Габариты настольной системы составляют 172,9 x 168,1 x 261,3 мм.

Настольная система HP Pavilion Wave

Ключевая особенность системы — центральная акустика и использование высококачественных материалов, в том числе, тканых, которые обеспечивают оптимальную передачу звука. Параболический рефлектор в верхней части ПК отражает звук, поступающий от решетки динамика, одновременно во всех направлениях, и одновременно служит для отвода горячего воздуха.

Настольная система HP Pavilion Wave

Система многонаправленного отражения звука на 360 градусов, настроенная специалистами B&O Play, оснащена динамиком, который расположен в центре устройства и обеспечивает качественное звучание в широком диапазоне частот.

В треугольном дизайне выделяются три основных зоны компонентов: с одной стороны материнская плата, с другой – жесткий диск, с третьей – охлаждающая система. Для отвода тепла от материнской платы и графической карты используются трубки с выходом в верхней части ПК.

Настольная система HP Pavilion Wave

Система поддерживает возможность подключения двух 4К мониторов, оснащена тремя портами USB 3.0, одним портом USB 3.1 Type-C для передачи данных, одним портом HDMI, одним портом DisplayPort, разъемом Gigabit Ethernet и портами для микрофона и наушников.

Настольная система HP Pavilion Wave

Системы HP Pavilion Wave выполнены на 4-ядерных процессорах Intel Core i3 или Core i5 шестого поколения для настольных компьютеров.

Настольная система HP Pavilion Wave изнутри

ПК оснащается до 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и системой хранения данных на базе накопителя емкостью 1 ТБ (HDD), 2 ТБ (HDD) или 128 ГБ (SSD). Все модели оснащаются производительной дискретной графической картой AMD Radeon R9 M470.

Цены и доступность

Настольная система HP Pavilion Wave уже доступна для приобретения у авторизованных российских партнеров HP. Рекомендованная цена системы в базовой конфигурации начинается от 64990 руб.