«Питерские связисты» коррумпировали киргизских политиков «в особо крупных размерах»

Спецслужбы Киргизии расследует взятки от русских связистов

Государственный комитет на национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) возобновил расследование относительно дачи взяток чиновникам республики с целью установления контроля над крупнейшим киргизским сотовым оператором «Альфа-Телеком» (торговая марка Megacom). Об этом сообщило агентство «Спутник».

Следствие по данному делу было приостановлено Генпрокуратурой республики в 2012 г. в связи с «неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых». Но в конце 2016 г. глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев доложил Президенту Киргизии Алмазбеку Атанбаеву о полученных спецслужбами документах из республики Белиз об оффшорах, связанных с Megacom.

В частности, ГКНБ установило, что компания Penwell Business – «дочка» кипрского оффшора с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH, считается связанным с «питерской» группой связистов) – передавала деньги «в особо крупных размерах» высокопоставленным чиновникам в качестве вознаграждения за установление контроля над Megacom.

Россияне финансировали выборы в Киргизии

Также в 2010 г. россияне, по версии ГКНБ, финансировали в Киргизии отдельные политические партии и их лидеров перед предстоящими тогда парламентскими выборами. На эти цели из средств Megacom было потрачено несколько миллионов.

В Киргизии начинается расследование взяток, которые российская компания Eventis Telecom могла давать местным политикам

Как пишет издание 24.kg, соответствующие подозрения касаются лидера Партии «Ата-Мекен», депутата парламента республики Омурбека Текебаева и другого депутата от этой партии, Омурбека Абдырахманова.

Драматическая история Megacom

Напомним, сотовая сеть Megacom была построена в 2006 г. компанией «Бимоком». 51% ее акций принадлежал ETH, 49% - людям из окружения Максима Бакиева, сына тогдашнего президента республики Курманбека Бакиева. В 2008-2009 г.г. люди из окружения Максима Бакиева лишили россиян их доли в «Бимоком», осуществили фиктивное банкротство сотового оператора и вывели его имущество в новую компанию – «Альфа-Телеком».

Весной 2010 г. после свержения режима Бакиева государство национализировало 49% акций «Альфа-телеком». Россияне же, наладив диалог с новыми властями республики, стали бороться за возвращение своей доли в 51% акций.

ETH на некоторое время даже получило в управление «Альфа-телеком», а Верховный суд республики принял несколько решений, признав незаконными все действия, связанные с лишением россиян доли в «Бимоком» и выводе имущества этой компании в «Альфа-телеком».

Однако весной 2011 г. россиян отстранили от управления «Альфа-телеком», а решение суда о возврате имущества этой компании в «Бимоком» так и не было исполнено. Тогда же появились обвинения в адрес ETH о подкупе местных чиновников: из-за этого в отставку вынужден был уйти генпрокурор республики Кутатбек Байболов.

Позднее государство полностью национализировало «Альфа-телеком» и выставило компанию на торги, но желающих ее приобрести пока не нашлось. Получить комментарий ETH относительно новых обвинений от ГКНБ не удалось.