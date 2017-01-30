Минпромторг отказался переносить сроки перехода на онлайн-кассы, однако готов обсуждать вопросы сглаживания переходного периода. Таким образом, с 1 февраля 2017 г. невозможно будет зарегистрировать кассу, не соответствующую новым требованиям, а с 1 июля 2017 г. все торговые предприятия должны будут передавать кассовые чеки в ФНС России в режиме онлайн.

Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику (ККТ) нового образца или изменении сроков ее регистрации речи нет и не будет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Однако, по его словам, Минпромторг совместно с ФНС, Минфином и представителями бизнеса планирует обсуждать возможные способы сглаживания переходного периода.

54-ФЗ, которым предусмотрен переход на принципиально новый порядок взаимодействия ритейлеров и ФНС России, вступил в силу 15 июля 2016 г. В соответствии с эти законом, c 1 июля 2017 г. все торговые предприятия должны начать передавать кассовые чеки в ФНС России в режиме онлайн. А с 1 февраля 2017 г. невозможно будет зарегистрировать кассу, не соответствующую новым требованиям.

НАСТ против

Ранее Национальная ассоциация сетевой торговли (НАСТ) предложила передвинуть начало второго этапа с 1 февраля на 1 мая, установив переходный период, в течение которого ритейлеров не будут штрафовать за ошибки в применении новой ККТ, до 1 сентября 2017 г. В интервью «Вести.Экономика» Лия Левинбук, заместитель исполнительного директора НАСТ, сообщила, что тестовые экземпляры кассового оборудования были предоставлены розничным компаниям лишь в начале текущего года и имели существенные недоработки. Таким образом, сегодня новые онлайн-кассы используются лишь в небольшом числе компаний.

Юлия Русинова: Для подготовки к работе на онлайн-кассах крупным и средним торговым сетям требуется 3-6 месяцев

Кроме того, по ее словам ввиду недостаточной конкуренции на рынке производителей ККТ, фискальных накопителей и операторов фискальных данных (ОФД) обновление кассовой техники стоит недешево – около ₽25 тыс.за одну кассу. Также Лия Левинбук отмечает проблемы при регистрации новых касс на сайте ФНС России и высказывает сомнения в том, что ОФД способны обеспечить безопасность при хранении фискальных данных, а производители касс – организовать их техническую поддержку, особенно в регионах.

Ритейлеры не торопятся

«Еще в мае 2016 года наша компания начала приглашать крупные и средние торговые сети к тестированию ККТ. Тогда интерес к нашему предложению был невысокий, – говорит Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений «Атол». – Ритейлеры надеялись, что закон не примут или перенесут указанные в нем сроки. Некоторые из них собирались произвести замену ЭКЛЗ в январе 2017 года и проработать на ней еще 12 месяцев. В числе других распространенных причин отказа была уверенность в том, что времени на переход на онлайн ККТ много». В результате лишь 5% из тех, к кому мы обратилась компания «Атол», согласились летом 2016 г. участвовать в пилотном проекте. В ходе пилотов выяснилось, что для подготовки к работе на онлайн-кассах крупным и средним торговым сетям требуется 3-6 месяцев. «Поэтому мы призываем всех начать действовать прямо сейчас. Откладывая на последний момент, ритейлеры рискуют просто не успеть, – продолжает Юлия Русинова. – Более того, резкое повышение спроса может привести к росту стоимости новых касс и комплектов модернизации, дефициту сервисных инженеров, обеспечивающих доработку ККТ и ПО. Не исключены также непредвиденные расходы или задачи, которые выявляются только на этапе внедрения новых технологий».

Напомним, что в настоящее время в реестре контрольно-кассовой техники ФНС России, которая может использоваться в соответствии с новым порядком, 51 модель ККТ. В качестве операторов фискальных данных, имеющих право собирать информацию с ККТ и передавать ее в налоговые органы, зарегистрировано 5 компаний – это «Энергетические системы и коммуникации» («Первый ОФД»), «Такском», «Эвотор ОФД» («Платформа ОФД»), «Ярус», «Петер-сервис Спецтехнологии». Также в реестр экспертных организаций, которые могут проводить экспертизу моделей ККТ и технических средств оператора фискальных данных, включены четыре компании – «РАПКаТ-центр», «ЦентрИнформ», «Стандарт безопасности» и «НИЦ Безопасности».