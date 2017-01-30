IDC: Из-за медленной работы приложений компании теряют миллиарды долларов

Американские компании теряют доходы из-за медленных приложений

Одной из крупнейших проблем в ИТ-индустрии на сегодняшний день является недостаточная скорость доставки данных пользователю и ответа приложений на его запросы. Главной причиной этого называют медлительность современных СХД. Однако эксперты отмечают, что это далеко не единственная проблема. Повысить скорость работы приложений одним лишь внедрением новых технологий хранения не получится.

Невысокая скорость загрузки приложений является одной из основных причин стремительного роста популярности флэш-памяти в последнее время. Так, согласно отчету IDC, только в четвертом квартале 2015 г. продажи в этом сегменте выросли на 71,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили $955,4 млн.

При этом одно из недавних исследований показывает, что из-за задержек в работе приложений американские компании теряют около $7,5 млрд в год. Среди 3 тыс. опрошенных профессионалов в ИТ-отрасли, около половины заявили, что тратят более 10% своего рабочего времени, ожидая загрузки программного обеспечения. Более 40% респондентов также отметили, что они стараются избегать использования определенных приложений из-за их медлительности.

Флэш в одиночку не сможет решить проблему

«Медленная работа ИТ-систем отрицательно влияет на производительность, вызывает недовольство пользователя и в целом вредит работе компании. Зачастую в плохой скорости работы приложений обвиняют медленную скорость работы систем хранения памяти. Однако, всех тех, кто ждет, что внедрение флэш само по себе решит наши проблемы с производительностью, ждет большое разочарование. Новое исследование, в рамках которого специалисты изучили работу тысяч разных дата-центров, показало, что память отвечает только за 46% всех случаев задержек в передаче данных», — сообщил Род Бэгг (Rod Bagg), вице-президент по аналитике и поддержке пользователей компании Nimble Storage.

Из-за задержек в работе приложений американские компании теряют около $7,5 млрд в год

По его словам, нередко фактором становится растущая сложность систем дата-центров, с их многочисленными слоями сетей, серверов, систем хранения данных, операционных систем и приложений. В частности, исследование показало, что 37% случаев задержек в работе приложений происходят из-за проблем с конфигурацией и совместимостью. Еще 15% такого рода случаев относятся к проблемам, связанным с виртуализацией и вычислениями.

Скорость приложений повысит машинное обучение

Таким образом, подчеркивает эксперт, флэш-память все же играет в борьбе с низкой производительностью важную роль, но больше половины реальных источников проблем остаются нерешенными.

По мнению Рода Бэгга, решением данных проблем может стать машинное обучение. «Чтобы решить проблему временного разрыва между запросом от пользователя и доставкой данных, ИТ-организациям нужно использовать прогностический анализ, который проводится на основе данных с тысяч сенсоров в разных частях дата-центра. Это позволит идентифицировать проблемы с производительностью до того, как их заметит пользователь, а также минимизировать и устранить их эффект. Помимо этого, активное использование машинного обучения позволит бизнесам не сталкиваться с такими же проблемами, как их конкуренты. Как только одна проблема пользователя решена и ее причина обозначена, полученные данные можно применить для обнаружения других пользователей, которых она также может затрагивать. Машинное обучение может предсказывать потенциальные проблемы и ненормальную работу систем, рекомендуя эффективные шаги для их устранения», — считает эксперт.