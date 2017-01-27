Опубликованы первые фото флагмана Samsung Galaxy S8. Характеристики

Быстрее, шире, вместительнее

Издание Venrurebeat и блогер Эван Бласс (Evan Blass), известный публикациями в своем твиттере evleaks фото и характеристик новых гаджетов еще до их анонса, обнародовали фотографии будущего флагмана Galaxy S8, который, как ожидается, Samsung выпустит 29 марта 2017 г.

Одновременно издание Guardian опубликовало характеристики этих смартфонов.

К выпуску готовятся две модели с диагональю QHD Super AMOLED экранов 5,8 и 6,2 дюймов, которые займут примерно 83% передней панели гаджетов. Отмечается, что из-за нестандартного размера соотношение сторон экрана по ширине и высоте будет 18,5:9 вместо привычного 16:9.

Смартфоны будут поддерживать последнюю версию мобильной ОС Android Nougat и работать на процессорах Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos, в зависимости от модели.

Предположительно, производительность новых гаджетов будет на 11% выше, чем у Galaxy S7, а обработка графики на 23% быстрее. Кроме того, смартфоны будут на 20% энергоэффективнее предшественника. Это будет важным, во-первых, из-за значительного увеличения размеров дисплея. Во-вторых, аккумуляторы девайсов будут достаточно скромной емкости – 3000 мАч (5,8 дюймов) и 3500 мАч (6,2 дюймов).

Первое фото Samsung Galaxy S8

Количество оперативной памяти в гаджетах останется на уровне 4 ГБ, а вот встроенная память будет минимум 64 ГБ с дополнительным слотом для microSD до 256 ГБ. Заряжаться устройство будет через порт USB-C, расположенный рядом с 3,5-мм гнездом для наушников, от которого отказалась Apple.

Дополнительные функции смартфонов

Смартфоны будут снабжены двумя камерами на 12 и 8 (для сэлфи) мегапикселей. Основная камера, предположительно, получит новые функции, в том числе визуального поиска по фотографиям, включая сканирование снимка для поиска изображенного на нем в интернет-магазинах. Сэлфи-камера будет поддерживать биометрическую технологию сканирования радужной оболочки глаза (iris-scanning).

Рядом с этой камерой будет размещен датчик отпечатка пальца, что, как отмечают журналисты, может стать неудобным для многих пользователей.

В числе дополнительных возможностей аппарата называется перспектива их подключения к настольному монитору с дальнейшим управлением с помощью мыши и клавиатуры. Предполагается, что реализовать это можно будет с помощью запатентованной южнокорейской компанией док-станции Samsung DeX, схожей с Microsoft Continuum.

Возможно, что на девайсах будет голосовой помощник Bixby, который, по заявлению разработчиков, может обрабатывать более сложные запросы, чем конкуренты (Google Assistant и Siri от Apple).

Как ожидается, новые смартфоны Samsung представит 29 марта 2017 г. в Нью-Йорке. Стоимость гаджетов на европейском рынке будет, как минимум, на 100 евро больше, чем у прошлогодних моделей и составит не менее 799 евро. В продажу они поступят 21 апреля 2017 г.