Конференция CNews: «Рынок BI 2017»

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Регистрация доступна по ссылке.

Вопросы к обсуждению:

Каковы основные тенденции мирового рынка BI?

В чем особенности российского рынка BI?

Какие возможности BI наиболее востребованы предприятиями различных секторов экономики?

Насколько российские разработчики могут конкурировать с мировыми вендорами?

Каковы основные сложности внедрения BI на предприятиях?

Каких бизнес-преобразований требует внедрение таких решений?

Какое влияние на развитие рынка BI оказывают мобильность и большие данные?

Какие новые возможности предоставляют BI-решения бизнесу?

Каковы ключевые показатели эффективности BI?

Какие наиболее интересные проекты в этой сфере были реализованы в последнее время?

Подтвердили свое участие:

Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);

Борис Михалин, начальник отдела бизнес-аналитики, INCITY (Модный континент);

Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;

Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;

Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем «Ренессанс Кредит»;

Дмитрий Суровец, СIO, GE Oil & Gas;

Зумрат Мурадова, Business analyst | Project Manager, Shell Neft;

Юрий Селиванов, заместитель директора ЦК по стратегическим разработкам, «Сбербанк-Технологии»;

Сергей Дьяконенко, начальник отдела аналитических систем, «Каркаде»;

Андрей Краснопольский, генеральный директор, Консультационная группа АТК.

Приглашены к выступлению:

Дмитрий Пономарев, руководитель направления по противодействию мошенничеству «Объединенное Кредитное Бюро»;

Борис Рабинович, директор Центра Компетенций развития BI технологий «Сбербанк Технологии»;

Василий Пушкин, заместитель руководителя Аналитический центр при Правительстве России;

Сергей Ситников, руководитель аналитического центра ФГУП «Почта России»;

Сергей Весовщук, директор по рискам ГК «Быстроденьги»;

Николай Долгоносов, специалист по BI «ВТБ Страхование»;

Денис Ткаченко, начальник управления аналитики Страховая Компания «Независимость»;

Александр Шевкунов, руководитель BI Райффайзенбанк;

Дмитрий Первухин, начальник управления подготовки отчетности департамента ИТ ВТБ-24;

Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики S7 Group;

Екатерина Константинова, руководитель отдела отчетности и аналитики «Юлмарт»;

Александр Ардашев, директор по IT «Коттон клаб»;

Михаил Румянцев, руководитель Отдела развития аналитических приложений группа «Ренессанс Страхование»;

Елена Игошина, руководитель аналитического отдела «Гедеон Рихтер»;

Жанна Строевская, начальник управления корпоративных данных УК «Полюс»;

Алексей Терентьев, заместитель ИТ директора «НТВ-Плюс»;

Сергей Портнягин, начальник отдела хранилищ данных, отчетности и BI Райффайзенбанк;

Владимир Васильев, руководитель департамента аналитических систем «СПСР-Экспресс»;

Александр Аралов, начальник отдела разработки аналитических решений «Русагротранс»;

Григорий Волис, руководитель управления развития, аналитики и методологии розничных продаж ВСК;

Александр Воронов, BI менеджер ИД Бурда;

Константин Пешехонов, руководитель отдела бизнес-анализа «Домашний Интерьер»;

Екатерина Михальчук, руководитель направления BI ИТСК;

Михаил Малинин, начальник развития систем отчетности Промсвязьбанк;

Елена Петухова, руководитель информационно-аналитического управления НПФ Нефтегарант;

Ирина Андрюшечкина, начальник отдела Судебный департамент при Верховном Суде РФ;

Михаил Жаданов, начальник отдела BI «Адидас»;

Мария Ткачева, начальник отдела отчетности S7 Group;

Николай Шурыгин, руководитель отдела бизнес аналитики «Финам»;

Алексей Черников, директор по ИТ «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»;

Алексей Тюренков, начальник департамента DWH & BI «Спортмастер»;

Илья Дьячков, руководитель группы аналитической отчетности Группа компаний «Детский мир»;

Вячеслав Сергеев, директор департамента планирования и отчетности ИТ АНК «Башнефть»;

Александр Сушин, директор по ИТ Холдинг «Вертолеты России»;

Людмила Котельникова, заместитель начальника Управления информационно-аналитических технологий Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;

Александр Борисов, CTO ТВК «Авиапарк»;

Гагик Григорян, директор аналитического департамента Авиакомпания «Ютэйр»;

Виктор Скоробогатов, ИТ директор «Нордголд»;

Владимир Пуляев, директор по ИТ «Силовые машины»;

Алексей Куканов, директор по информационным технологиям ГК «Волга-Днепр»;

Сергей Журавлев, менеджер проектов BI Campina;

Сергей Дудин, заместитель руководителя по аналитике и автоматизации «Мебельный партнер».

По дополнительным вопросам просим обращаться: +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга, events@cnews.ru.