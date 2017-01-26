Wall Street Journal: В iPhone будут ставить гибкие дисплеи

По данным Wall Street Journal, японская компания Japan Display разработает гибкие LCD-дисплеи для будущих поколений iPhone, которым придется конкурировать с также стремящимися к гибкости смартфонами Samsung.

Гнется, но не бьется

Японская компания Japan Display будет делать гибкие дисплеи для iPhone американской Apple.

Как пишет Wall Street Journal, защищенный пластиком гибкий LCD-дисплей можно будет сгибать и даже скручивать. До сих пор возможность изгибов LCD-дисплея была ограничена их стеклянной «подложкой», однако пластик позволит сгибать дисплеи, кроме того, он убережет стекло от трещин при падении.

Состязание в гибкости

Журналисты отмечают, что, хотя для iPhone это будет первый гибкий дисплей, на рынке смартфонов эта технология не станет открытием. В частности, гибкий дисплей совместно с рядом производителей разрабатывает южнокорейский Samsung.

Главный конкурент Apple уже преуспел в этом, выпустив Galaxy Note с изогнутым экраном. Между тем, сотрудничество с Japan Display может дать Apple преимущество в этом состязании. Прежде всего потому, что японская компания работает с жидкокристаллическими дисплеями.

iPhone является довольно редким смартфоном в линейке премиум-аппаратов, использующим LCD-технологи. К примеру, такие экраны есть в iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Большинство флагманов других производителей используют AMOLED-экраны, которые по техническим характеристикам, по мнению экспертов, пока проигрывают LCD. Кроме того, жидкокристаллические дисплеи дешевле OLED. Однако у LCD тоже есть своя проблема – технология устаревает.

Как уверяет Wall Street Journal, iPhone готовят к переходу на гибкие дисплеи производства Japan Display

По мнению журналистов, гибкие дисплеи от Japan Display вряд ли станут массовой технологией до 2018 г. Это значит, что они не будут применяться в iPhone 8, который компания предположительно презентует осенью 2017 г.

Напомним, по предварительным данным, iPhone 8 будет оснащен изогнутым пластиковым OLED-дисплеем, производством которого займется LG Display. Планируется, что использование гибкого OLED дисплея сделает новый смартфон еще тоньше, чем его предшественники.

Будущее дисплеев

По данным Engadget, в дальнейшем японские производители намерены выпускать такие дисплеи для автомобилей и ноутбуков. Что касается Apple, компания также может не ограничить использование гибких дисплеев только смартфонами.

К примеру, технология может применяться в будущих моделях смарт-часов Apple Watch, сделав их экран более адаптированным к руке владельца. Или это может быть новая модель VR-гарнитуры, позволяющая сделать обзор пользователя более полным, расширив обзор.