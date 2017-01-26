В России хакеры терроризируют бизнесменов, вымогая деньги

Во Владивостоке зафиксировано сразу несколько случаев вымогательства денег у местных предпринимателей со стороны неизвестных лиц, которые представляются хакерами. Преступники утверждают, что имеют необходимые данные для нанесения вреда бизнесу. Распространенная ответная мера бизнесменов – предать требование хакера максимальной огласке, чтобы предупредить финансовые организации.

Приморские хакеры занялись шантажом

Во Владивостоке неизвестный хакер шантажирует местных бизнесменов, уверяя, что получил доступ к электронному почтовому ящику их нотариуса, где хранятся персональные данные клиентов. Злоумышленник требует выкуп, угрожая в противном случае продать данные представителям преступных кругов. Об этом сообщило региональное информационное агентство «Восток-Медиа», куда обратилась одна из жертв вымогательства – предприниматель Юлия Беликова, получившая такое требование по электронной почте.

Случай Беликовой

По словам Беликовой, автор анонимного письма пояснил, что является хакером, и что в его распоряжение попали отсканированные документы Беликовой, которые он нашел в почтовом ящике ее нотариуса. Далее преступник сообщил, что располагает документами и других клиентов этого же нотариуса, и что уже потребовал с самого нотариуса выкуп за не-распространение данных. Однако владелец ящика не поддался на вымогательство.

В результате хакер начал переговоры с его клиентами, которые могут либо сами заплатить выкуп, либо подтолкнуть к этому нотариуса. Обращение к клиентам имело целью также уничтожить деловую репутацию владельца ящика. Злоумышленник попросил Беликову повлиять на нотариуса, пообещав в противном случае продать сканы ее бумаг преступникам для использования в мошеннических схемах.

По словам Беликовой, с помощью этих документов можно оформить кредит или зарегистрировать компанию на ее имя, а также попытаться отнять у нее бизнес и собственность. Предприниматель обратилась в новостное агентство, чтобы публично попросить всевозможные организации не принимать ее данные от посторонних лиц и не проводить на их основании никакие процедуры, иначе она обжалует эти процедуры в суде.

Хакер из Владивостока, взломавший ящик местного нотариуса, шантажирует его клиентов

Случай Карпенко

Несколько дней назад то же агентство «Восток-Медиа» сообщило о случае кибершантажа другого местного бизнесмена, Александра Карпенко. Карпенко также получил анонимное письмо по электронной почте, автор которого представился как «хакер с Украины». Злоумышленник сообщил, что в его распоряжении оказались данные о фирме Карпенко, и что он не станет вредить бизнесу и предпринимателю только в обмен на денежное вознаграждение.

Хакер привел примеры действий, которые могут причинить вред бизнесмену. В их число входило создание от имени Карпенко поддельных аккаунтов в соцсетях, на которых можно разместить дискредитирующий контент, например, детскую порнографию. Как вариант, преступник обещал провести по его фирме платежи с описанием «За наркотики». Карпенко прибег к тому же способу, что и Беликова – предал письмо максимально широкой огласке в соцсетях, чтобы возможная аудитория дезинформационной кампании знала, чего ожидать.

Кибершантаж во Владивостоке

«Восток-Медиа» сообщает, что ситуация с кибербезопасностью во Владивостоке становится все более напряженной. Компании часто получают рассылки с вредоносным ПО под видом файлов PDF, EXCEL, DOCX. После вскрытия письма программа шифрует данные на компьютере и требует выкуп за их восстановление.

В ряде случаев вредоносные рассылки поступают под видом писем из госведомств – налоговой службы или Пенсионного фонда. Особо крупные рассылки от имени Пенсионного фонда были зарегистрированы в августе 2015 г. Известны случаи, когда бизнесмены подчинялись требованиям преступников и переводили им деньги, пишет «Восток-Медиа».