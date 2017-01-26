Компания экс-замгубернатора Петербурга выпустила отечественную ОС. Не Linux

Питерская компания, в соучредители которой в прошлом году вошел бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Метельский, представила свою ОС реального времени, созданную полностью с нуля за два года.

Российская нелинуксовая ОС

Санкт-Петербургская компания «Астрософт» выпустила отечественную ОС реального времени — ОСРВ МАКС (операционная система реального времени для мультиагентных когерентных систем). Продукт позиционируется как универсальная платформа, позволяющая значительно ускорить разработку встраиваемого ПО при создании новых устройств на основе микроконтроллеров, в том числе устройств интернета вещей, и встроенных систем.

Отметим, что в классическом понимании ОСРВ — это тип операционной системы, основное назначение которой заключается в предоставлении набора функций для работы на конкретном оборудовании так называемых систем реального времени, то есть приборов, в которых необходима быстрая реакция на события.

Замдиректора по направлению разработки системного ПО в «Астрософт» Павел Бойко, считает, что МАКС имеет весьма широкие области применения. «Это обусловлено ростом популярности микроконтроллеров при создании различных электронных устройств, — говорит он. — Наиболее востребована ОС будет в системах промышленной автоматики и управлении технологическими процессами, радио- и робототехнике, системах “умного” дома и потребительской электронике».

Компания, начало активности которой в госсекторе совпало с появлением в числе ее учредителей экс-замгубернатора Петербурга Игоря Метельского, выпустила ОС реального времени

По заверению компании, ОСРВ МАКС — является полностью самостоятельной разработкой, созданной без использования сторонних решений и компонентов. «Когда произносишь словосочетание “российская операционная система”, к этому относятся скептически, потому что зачастую российские ОС — не совсем российские, — рассуждает Павел Бойко. — Кто-то берет Linux или что-то еще, адаптирует, получается якобы отечественная ОС. В отличие от них наша система полностью своя. Мы владеем стеком технологий от и до, сделали ее на пустом месте за два года».

При этом стоит отметить, что открытые ОСРВ, на основании которых можно было бы сделать свою систему, на рынке также существуют: FreeRTOS, ChibiOS/RT, Embox, RTLinux и др.

Разработчики отмечают, что МАКС уже зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), а сейчас проходит сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по четвертому уровню контроля недекларированных возможностей.

Особенности системы

Создатели ОС, уверены, что она реализует не только всю классическую функциональность операционных систем данного типа, но и обладает рядом особых возможностей по организации взаимодействия множества устройств, позволяющих упростить создание традиционно непростых, но необходимых во встраиваемых системах механизмов, таких как резервирование, горячая замена оборудования и др.

Целевые платформами для системы заявлены ARM Cortex МО, М3/М4 (+FPU); планируемые платформы: ARM Cortex МО+/М1, Analog Devices TigerSHARC, Xilinx MicroBlaze и др.

Для МАКСа реализована поддержка аппаратного обеспечения производства российской компании «ПКК Миландр» (разработчик интегральных микросхем), а также фирмы STMicroelectronics.

ОС поддерживает средства разработки Keil MDK-ARM 5 (μVision) и IAR Embedded Workbench for ARM. В планах — поддержка Eclipse + GCC.

В «Астрософте» говорят, что сейчас ведутся исследования в области интернета вещей и сетей топологии Mesh, которые смогут привнести в систему дополнительные возможности, среди которых отказоустойчивое сетевое взаимодействие, самоорганизующаяся структура сети, автономность устройств (низкое энергопотребление, беспроводная связь).

Владельцы, специализация и госконтракты «Асторософта»

По собственным данным компании, она ведет свою историю с 1991 г., специализируясь на разработке и поставках ПО: софта для радиолокационных станций, компилятора С/С++, комплекса средств разработки программно-определяемого радио. Кроме того, она занимается созданием средств разработки ПО, разработкой бизнес-приложений на платформах Microsoft и «1С», автоматизацией бизнес-процессов.

В офисах компании в Санкт-Петербурге, Москве, Великом Новгороде и Красноярске работают более 350 сотрудников. Также она заявляет о существовании своих представительств в Германии и интересе со стороны заказчиков в 20 странах мира.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Астрософт» было зарегистрировано 17 июня 2014 г. В настоящий момент среди учредителей заявлен основатель и гендиректор компании Павел Васильев с долей в 75%, а также бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Метельский с долей в 25%.

Указанный пост Метельский покинул в конце 2012 г. На этой работе он отвечал за имущественный и строительный комплекс города. Примечательно, что он оставался последним вице-губернатором Петербурга из команды экс-губернатора Валентины Матвиенко.

По данным базы «Контур.фокус», Метельский вошел в состав владельцев «Астрософта» 29 января 2016 г. В тот же день на него была записана и 25-процентная доля ООО «Астрософт интернейшн» (учреждено 12 апреля 2007 г.), которое на оставшиеся 75% также принадлежит Павлу Васильеву.

За «Астрософтом» в базе «Контур.фокус» числится 34 госконтракта на общую сумму в p66,6 млн. Из них до февраля 2016 г. было заключено только пять контрактов на общую сумму в p1,4 млн.

Среди крупнейших заказчиков компании Центральное конструкторское бюро аппаратостроения, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Управление финансового обеспечения Минобороны по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Республике Карелия, Администрация морских портов Балтийского моря и др.