Выходец из Сбербанка стал ИТ-директором сети клиник АФК «Системы»

Сеть частных клиник «Медси», чьим основным владельцем выступает АФК «Система», сменила ИТ-директора. Вместо Юрия Сафронова, имеющего опыт работы в «Белом ветре», «Борласе» и «Астеросе» новым руководителем блока информационных технологий стал Владимир Пасынков, ранее занимавший аналогичные посты в Сбербанке и «Росатоме».

Смена ИТ-директора в «Медси»

Как стало известно CNews в ходе общения с пресс-службой принадлежащей АФК «Системе» группы «Медси», позиционирующей себя как крупнейшая в России частная сеть лечебно-профилактических учреждений, эту организацию в конце 2016 г. покинул директор по ИТ Юрий Сафронов, проработавший на своем посту с февраля 2015 г.

На смену ему пришел Владимир Пасынков, известный на рынке тем, что в 2012-2013 гг. работал ИТ-менеджером Сбербанка в должности заместителя управляющего директора по производству. В банке он курировал центры техподдержки в Москве и других городах России, а также компанию «Сбербанк-сервис», созданную для поддержки устройств самообслуживания (терминалов, банкоматов) и прочей техники в регионах.

Информацию о своем назначении Владимир Пасынков в разговоре с CNews подтвердил, отметив, что с октября 2016 г. он не только является в «Медси» директором по ИТ, но и членом правления этой группы.

Владимир Пасынков, ранее работавший в Сбербанке и «Росатоме» возглавил блок ИТ в сети клиник «Медси»

В пресс-службе «Медси» не ответили CNews на вопрос о причинах кадровых перестановок. Юрий Сафронов от каких бы то ни было комментариев отказался.

Трудовые биографии Пасынкова и Сафронова

Как сообщил CNews Владимир Пасынков, между уходом из Сбербанка и приходом в «Медси» он успел поработать в «Норильском никеле» и «Русатом оверсиз» — «дочке» госкорпорации «Росатом», ответственной за продвижение на зарубежных рынках проектов сооружения АЭС.

До Сбербанка, в который он пришел в сентябре 2012 г., Пасынков с 2009 г. работал ИТ-директором «Росатома», а еще раньше — исполнительным директором по ИТ в «Уралсибе».

Что касается Юрия Сафронова, то как следует из информации, размещенной на его странице в Linkedin, до «Медси» он с февраля 2012 г. по январь 2015 г. был ИТ-директором сети «Белый ветер» (предыдущее название: «Белый ветер — цифровой»), обанкротившейся в октябре 2015 г.

До этого он на различных позициях работал на «Первом канале», в российском офисе Microsoft, в компаниях «Борлас» и «Астерос».

Несколько фактов о «Медси»

Организация под названием «Медси» возникла в 1996 г., однако свою историю она предпочитает отсчитывать с 28 июня 1957 г., когда накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов открылась поликлиника №6 Мосгорздравотдела по обслуживанию иностранных граждан. В 1996 г. поликлиника была реорганизована в ЗАО «Медси», основным акционером которого до сегодняшнего дня является АФК «Система».

Сегодня в «Медси» входит 15 клиник в Москве и Подмосковье, три клинико-диагностических центра, две детские клиники, две клинические больницы, семь клиник в регионах, 76 медицинских пунктов на предприятиях, три санатория, три реабилитационно-восстановительных центра, департамент семейной медицины, скорая медицинская помощь.

Примечательно, что на данный момент на сайте организации в отношении вышеупомянутого департамента семейной медицины открыта вакансия главного специалиста управления эксплуатации ИТ-инфраструктуры (системного администратора). В числе требующихся от кандидата навыков указаны опыт проектирования и администрирования кластеров на базе Microsoft Hyper-V, администрирование Windows Server 2008/R2/2012/R2, опыт работы с Microsoft System Center 2012/R2 (SCOM, SCVMM) и с Blade-системами, знание СХД уровня IBM Storvize, EMC VNX, опыт работы с системами резервного копирования, знание Microsoft Exchange 2010, Microsoft SQL 2008/2012/2014.