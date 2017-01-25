В России навечно заблокирован один из крупнейших в мире видеохостингов

Работа французского видеохостинга Dailymotion в России была приостановлена решением Мосгорсуда. Причиной послужило обращение канала «Пятница!», чьи программы выкладывались на ресурсе в нарушение авторского права. Dailymotion считается третьим по посещаемости видеохостингом в мире после YouTube и Vimeo.

Мосгорсуд постановил заблокировать Dailymotion

Работа французского видеохостинга Dailymotion на территории России заблокирована. Такое решение принял Мосгорсуд в ответ на иск, поданный российским телеканалом «Пятница!». Канал пожаловался, что Dailymotion выкладывает в доступ некоторые проекты «Пятницы!», на трансляцию которых не имеет прав, сообщает информационное агентство ТАСС.

Судебное разбирательство

Речь идет о передачах «Ревизорро», «Магаззино», «Пацанки» и других. На протяжении 2016 г. «Пятница!» несколько раз направлял в главный офис Dailymotion претензии, однако это не дало результатов, поэтому в итоге канал обратился в суд. «Пятница!» входит в состав холдинга «Газпром-медиа».

В начале речь шла конкретно о передаче «Магаззино». В мае 2016 г. Мосгорсуд постановил принудительно удалить контент, связанный с этим проектом, с сайта Dailymotion. Предписание было выполнено, однако в августе того же года видеохостинг начал выкладывать выпуски реалити-шоу «Пацанки», которое также выпускает «Пятница!».

После этого канал подал иск уже именно о блокировке Dailymotion в России, который был удовлетворен 2 декабря 2016 г. Поскольку французская сторона не подала апелляцию, вердикт суда был направлен в Роскомнадзор, который должен применить против сайта постоянную блокировку.

Видеохостинг Dailymotion неоднократно привлекался к ответственности за нарушение авторских прав телеканалов

При этом те шоу канала «Пятница!», из-за которых возникли проблемы, можно бесплатно и на законных основаниях посмотреть на сайтах различных каналов и ресурсе Rutube.

Прецеденты исков и блокировок

Это не первый случай, когда Dailymotion обвиняют в нарушении авторских прав телеканалов. В декабре 2014 г. Апелляционный суд Парижа оштрафовал сайт на 1,3 млн евро за нарушение прав французской телестанции TF1 и новостного канала LCI. Штраф был выписан за то, что компания знала о размещении пользователями незаконного контента на хостинге, но не предприняла никаких мер по этому поводу. Похожее дело против Dailymotion слушалось в Верховном суде Парижа в 2010 г.

Основанный в 2005 г., Dailymotion доступен на 18 языках и в 35 локальных версиях. С 2011 г. ресурс регулярно блокируется в Казахстане, причины чего не всегда поясняются местными ответственными органами. В мае 2012 г. хостинг был заблокирован в Индии в числе сайтов, транслировавших нелегальный контент, однако в июне того же года ресурс был исключен из этого списка решением индийского суда. В 2014 г. ресурс вновь был заблокирован в Индии, уже в связи с распространением роликов экстремистского содержания.

Dailymotion в мире

Dailymotion, штаб-квартира которого расположена в Париже, входит в первую тройку видеохостингов в мире по посещаемости, уступая только YouTube и Vimeo. Количество уникальных ежемесячных пользователей сайта достигает 100 млн человек. Для сравнения: количество таких же пользователей YouTube составляет порядка 1 млрд.

Сайт Dailymotion сообщает, что общее количество его пользователей составляет 300 млн человек, а ежемесячное количество просмотров – 3,5 млрд роликов. В России Dailymotion пользуется меньшей популярностью, чем в других странах, и редко попадает даже в топ-10 популярных видеохостингов.

В 2015 г. французский медиахолдинг Vivendi выкупил сначала 80% акций Dailymotion, но в том же году увеличил свою долю до 90%. До этого хостинг принадлежал компании Orange, которая приобрела 49% его акций в 2011 г. и докупила оставшиеся 51% в 2013 г. – после того, как французское правительство не разрешило Yahoo приобрести контрольный пакет акций сайта. В 2014 г. Microsoft вела с Dailymotion переговоры о партнерстве с целью экспансии на американском рынке, однако они были прерваны сменой владельца.