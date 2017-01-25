Первым техническим директором Microsoft стал топ-менеджер LinkedIn

Взлет вице-президента

Техническим директором корпорации Microsoft назначен Кевин Скотт (Kevin Scott), ранее занимавший пост старшего вице-президента по инфраструктуре в LinkedIn. Напомним, Microsoft закрыла сделку по приобретению социальной сети по поиску работы за $26,2 млрд в декабре 2016 г.

Как поясняется в пресс-релизе корпорации, введенная в штат Microsoft новая должность технического директора для Кевина Скотта будет «расширением полномочий в LinkedIn», где топ-менеджер фактически продолжит работу.

Ранее в Microsoft уже назначались технические директоры, однако тогда эта должность вводилась лишь в отдельных департаментах корпорации. Кевин Скотт также будет «заниматься стратегическими и комплексными инициативами для максимального взаимодействия между сотрудниками и клиентами корпорации».

Соцсеть настраивают на облако

Подчиняться Кевин Скотт будет непосредственно гендиректору Microsoft Сатья Наделле (Satya Nadella). «Мы рады, что Кевин принесет в Microsoft уникальный опыт создания платформ и сервисов, объединяющих людей и организации. Основной зоной ответственности Кевина станет интеграция крупнейшей в мире соцсеть профессиональных контактов с облачными технологиями», - отметил Сатья Наделла.

Вновь созданную должность технического директора Microsoft занял Кевин Скотт, вице-президент LinkedIn

В минувшем месяце Наделла рассказал о намерении корпорации усилить процесс создания профайлов и настройки сетевых функций в наборе веб-сервисов Office 365 (предоставляет доступ к различным программам и услугам на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами). Продажники, например, получат возможность поиска в LinkedIn напрямую через пакет Microsoft Dynamics CRM.

Бонус к покупке

По информации Forbes, до LinkedIn Кевин Скотт работал в Google, а также в американской компании AdMob (куплена Google в 2010 г.), специализирующейся на мобильной рекламе. Скотт – не единственный топ-менеджер LinkedIn, присоединившийся к команде Microsoft после покупки соцсети.

В частности, в коллектив корпорации влился генеральный директор LinkedIn Джефф Вайн (Jeff Weine), который также вошел в топ-менеджмент Microsoft и теперь отвечает за интеграцию этих компаний. Он проводит, в том числе, еженедельные совещания «переходной группы», в которой участвуют специалисты LinkedIn и Microsoft. По данным издания, заявление об окончании слияния компаний будет сделано уже в 2017 г.