Несмотря на отзыв девайсов и политический скандал, Samsung ждет хорошую прибыль

В компании Samsung сообщили о прогнозируемой высокой прибыли в 2017 г. за счет продаж чипов памяти, которая должна покрыть финансовые убытки от отзыва самовозгорающихся Galaxy Note 7 и моральные — от политического скандала с участием президента Южной Кореи.

Спасительные чипы

Южнокорейская компания Samsung Electronics, пережившая отзыв самовзрывающихся Galaxy Note 7 и политический скандал, сообщила о прогнозе значительной прибыли в 2017 г. Как пишет Reuters, прогноз связан с высоким спросом на производимые компанией чипы памяти, который резко возрос с октября по декабрь 2016 г.

Прибыль от чипов в годовом выражении выросла на 77%, составив 4,95 трлн вон ($4,5 млрд). Объем продаж чипов при этом составил 53,3 трлн вон ($45,6 млрд). Кроме того, компания отрапортовала о значительной прибыли, полученной в IV квартале 2016 г. За отчетный период операционная прибыль компании выросла на 50% до 9,22 трлн вон ($7,93 млрд). Это самый высокий финансовый показатель компании за три последних года, уточнили журналисты.

Чистая прибыль компании за квартал выросла более чем в два раза и составила 7,09 трлн вон ($6,1 млрд). Также в четвертом квартале на 12% до 2,5 трлн вон ($2,2 млрд) выросла операционная прибыль мобильного подразделения компании.

Samsung надеется на серьезную прибыль в 2017 г. за счет продаж чипов памяти

Проблемы с возвратом Galaxy Note 7, по данным Samsung, нивелировали продажи Galaxy S. Ранее южнокорейская компания отчиталась о росте выручки за 2016 г. на 0,6% , чистой прибыли за год на 11,3% и операционной прибыли за год на 10,7%.

Черная полоса Samsung

Отчет о прибыли Samsung Electronics завершил непростой для компании год. В 2016 г. производитель прекратил выпуск смартфона Galaxy Note 7, который потребители и пресса обвинили в самовозгораниях. Выпущенные к тому времени девайсы были отозваны. Убытки компании составили примерно в $6 млрд.

Вскоре после этого Samsung попала в поле зрения прокуроров. Надзорные органы заподозрили производителя смартфонов в тайном финансировании друзей женщины-президента Южной Кореи Пак Кын Хе (Park Geun-hye), чьи полномочия были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи.

Глава Samsung Group и вице-президент корпорации Samsung Electronic Ли Джей И (Jay Y. Lee) стал фигурантом уголовного дела, прокуроры настаивают на его аресте, расследование продолжается.

Кроме того, непонятна судьба будущего флагмана Samsung — смартфона Samsung Galaxy S8. Потребители ожидали, что гаджет будет представлен в феврале 2017 г. на выставке Mobile World Congress в Барселоне. Однако в минувший понедельник представители южнокорейской компании заявили, что презентации не состоится, а смартфон «будет представлен позднее в текущем году».