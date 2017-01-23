Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента

Сын главы МВД Александр Колокольцев, замешанный в скандале с выводом из средств из «Темафона», контент-партнера «Вымпелкома», сам имел интерес на рынке мобильного контента. По словам источников CNews, он был совладельцем контент-агрегатора «Ай-Куб», недавнего лидера сервисов с подписками, вызывающим жалоба со стороны абонентов.

«Тайные схемы» на российском рынке мобильного контента

CNews продолжает публикацию материалов о тайных схемах владения активами на российском рынке мобильного контента. Ранее испанское издание El Confidencial сообщало, что в аэропорту Мадрида был задержан гендиректор контент-провайдера Zed+ Петер Вакки (Peter Wakkie).

Zed+ вместе с телекоммуникационной компанией «Вымпелком» (торговая марка «Билайн», входит в группу Vimpelcom) владеет российским контент-провайдером «Темафон». El Confidencial пишет, что совладельцы Zed+ - семья Перес Долсет (Perez Dolset) – обратилась в правоохранительные органы Испании по фактам вывода денежных средств из «Темафона».

Перес Долсет обнаружили, что в 2014 г. «Вымпелком» без согласия Zed+, вывел из «Темафона» $32 млн в ООО «Встреча». Затем данные средства перешли к компании – разработчику сервисов для знакомств Funbox.

El Confidencial пишет, что Funbox связан с Александром Колокольцевым – сыном главы МВД России Владимира Колокольцева. В схеме участвовал основатель «Темафона», предприниматель Ваге Енгибарян – давний друг главы наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаила Фридмана (основной акционер группы Vimpelcom).

Сын главы МВД - бизнесмен

Александр Колокольцев – известный бизнесмен. Как ранее писала газета «Ведомости», Колокольцев-младший владеет активами в различных отраслях, включая телекоммуникационную. Газета писала о наличии у сына главы МВД долей в девелоперской компании «Ситком», сети ресторанов «Иль форно», виртуальном операторе связи «Матрикс-Телеком» и др.

Сын главы МВД Александр Колокольцев был совладельцем контент-агрегатора «Ай-Куб», одного из лидеров рынка

Колокольцев-младший был совладельцем контент-агрегатора «Ай-Куб», рассказывали CNews пятеро источников на рынке мобильного контента и в телекоммуникационной отрасли. В период 2011-2014 г.г. «Ай-Куб» был одним из крупнейших агрегаторов на рынке, одно время компания возглавляла рейтинг контент-провайдеров, составлявшийся «Вымпелкомом».

Откуда взялся «Ай-Куб»

По данным базы «Контур-Фокус», учредителем «Ай-Куб» первоначально был панамский оффшор Fairmond Services, затем – сейшельский оффшор Doka Telecom Holdings. Гендиректором контент-агрегатора был Юрий Высоцкий, до этого возглавлявший другого крупного контент-агрегатора – «Инкор-Медиа». Владельцам «Инкор-Медиа» значился панамский оффшор Klifburg Systems.

Один из собеседников CNews говорит, что «Ай-Куб» был создан учредителями «Инкор-Медиа», которые позвали в партнеры Александра Колокльцева. Правда, источник, близкий к «Инкор-медиа», отрицает связь учредителей компании с «Ай-Куб»: по его словам, из «Инкорм-Медиа» в «Ай-Куб» просто перешли отдельные топ-менеджеры.

«Ай-Куб» специализировался на подписных сервисах: абонент оформлял подписку - обычно стоимостью 20 руб. в день, а затем получал контент на телефон или доступ к некому веб-сайту. Сама идея крайне удобная, считает один из собеседников CNews: в России недостаточно развиты безналичные платежи, а такой подход позволяет абонентам оплачивать доступ к контенту прямо со счета у сотового оператора.

Подписка – рай для мошенника

На деле значительная часть подписных сервисов была мошеннической. Абонент заходил на какой-либо сайт, который просил оставить номер телефона для подтверждения личности. Код для активации подписки приходил в SMS-сообщении, и после его ввода на веб-сайте абоненту незаметно оформлялась подписка.

Как правило, абонент узнавал об этом только по прошествии нескольких недель или месяцев, когда обнаруживал непонятные списания с телефонного счета. Когда же абонент начинал жаловаться оператору, тот, как правило, лишь отключал подписку, а вину возлагал на «третьих лиц» – контент-пратнеров.

Создателями подобными рода мошеннических сайтов являются партнерские сети . Они организуют сайты с фиктивным контентом, а для их продвижения приглашают вступить в сеть любых желающих веб-мастеров. Основной вид продвижения – поисковый спам (дорвеи). Подключение к сотовым операторам такого рода партнерские сети осуществляли как раз через агрегаторов, подобных «Ай-Куб» или «Инкор».

Вершиной развития подписных сервисов стали «подписки-в-один-клик» (другое название – WAP Click). В этом случае абоненту не нужно вводить номер телефона: если он заходит на веб-сайт со своего телефона, то сайт сам определяет его номер, а для активации подписки абоненту достаточно нажать одну кнопку. Значительная часть таких подписок также была мошеннической.

Как партнер «Мегафона» пришел в «Билайн»

Один из источников CNews говорит, что «Мегафон», первым внедривший Wap-Click, отдал эксклюзив на агрегацию данного сервиса в «Ай-Куб». Затем аналогичным образом поступил и «Вымпелком». Эту решение вызвало недоумение на рынке: с 2006 г. основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента является компания «Темафона», которая, как уже упоминалась, опосредованно связана с акционерами сотового оператора.

«Я спросил у тогдашнего руководства «Вымпелкома»: что вы делаете, зачем вы пускаете провайдера, работающего с конкурентом, - вспоминает один из источников CNews. - Они от меня попытались отделаться каким-то невнятными объяснениями, и тут я понял, что у «Ай-Куб» есть высокопоставленные покровители».

Почему закрылся «Ай-Куб»

Впрочем, такое вольготное положение «Ай-Куб» к нынешнему времени закончилось: в 2015 г. компания начала процедуру банкротства. Трое источников CNews связывают это с тем, что крупнейшим партнером «Мегафона» стал другой контент-провайдер - «Информпартнер». Якобы его владелец – ИТ-предприниматель из Казани, президент группы компаний «Фикс» Дмитрий Еремеев - смог найти общий язык с тогдашним гендиректором «Мегафона» Иваном Тавриным.

У «Мегафона» появился и еще один крупный контент-парнер – компания «СМС-капитал». Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина ограничилась комментарием, что «Информпартнер» является одним из партнером сотового оператора в сфере мобильного контента.

«Ай-Куб» зарабатывал «бешеные» средства, его маржа составляла порядка 150 млн руб. в месяц, но в какой-то момент компании сказали – «хватит, дай заработать другим», - говорит один из собеседников CNews - Правда, в итоге из «жадности» сотовых операторов и их партнером рынок мобильного контента оказался дискредитированным: абоненты опасаются дополнительных услуг, а государство занялось регулированием соответствующих сервисов».

«Фактически именно сотовые операторы дают зеленый свет мошенническим сервисам на рынке, - продолжает собеседник CNews. - Оставляя себе 50% выручки, сотовые операторы еще ставят агрегаторов в кабальные условия и полную зависимость. Я много раз поднимал вопрос о том, что нужно ввести прозрачные и понятные правила. Например, поставить в договоре барьер не более 1% жалоб абонентов от общего объема трафика в месяц, и при превышении этого показателя уже наказывать агрегатора штрафами, блокировкой номеров и т.д. и т.п. Но подобные правила перекроют или как минимум значительно затруднят коррупционные возможности топ-менеджеров операторов и поэтому все подобные предложения просто игнорируются».

При подготовке этого материала Александр Колокольцев был не доступен. В пресс-службе МВД не ответили на запрос CNews относительно сына главы своего ведомства. Представитель FunBox заявил, что компания примет решения, комментировать ли данную историю, после изучения соответствующих публикаций. Связаться с «Ай-Куб» не удалось по причине ликвидации данной компании.