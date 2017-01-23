С 1 февраля 2017 г. зарегистрировать старую ККТ будет невозможно

Через неделю зарегистрировать кассу, не соответствующую новым требованиям 54-ФЗ, будет невозможно. А через 5 месяцев все торговые предприятия должны перейти на использование онлайн-касс. В настоящее время в соответствии с новым порядком работает около 1% единиц ККТ.

До наступления первого этапа перехода на новое кассовое оборудование осталось около недели. В соответствии с 54-ФЗ, с 1 февраля 2017 г. зарегистрировать или перерегистрировать старую кассу будет невозможно. А с 1 июля 2017 г. все предприятия, использующие кассовые аппараты, должны будут заменить имеющееся у них оборудование на технику нового образца.

В режиме онлайн только 1% касс

В настоящее время в режим онлайн переведено более 20 тыс. касс. Данные о расчетах передаются в ФНС России через операторов фискальных данных. Переход на онлайн-кассы начали крупнейшие участники рынка, такие как «Роснефть», «Ашан», «Перекресток», «Азбука вкуса», «Детский мир» и др. Все кассовые чеки, полученные в этих торговых предприятиях, можно проверить с помощью бесплатного мобильного приложения «Проверка кассового чека в ФНС России». В целом в России используется от 1,5 до 2,5 млн единиц кассовой техники.

«Полный цикл перехода на новые требования 54-ФЗ может занять у ритейлера от одного до шести месяцев, – говорит Алексей Макаров, президент компании «Атол». – Несмотря на масштабность предстоящих изменений, при грамотном планировании всех этапов модернизации кассового парка можно избежать многих проблем и перейти на новую технологию максимально безболезненно и оперативно».

Алексей Макаров: Полный цикл перехода на новые требования 54-ФЗ может занять у ритейлера от одного до шести месяцев

Что предлагает рынок

В настоящее время в реестре контрольно-кассовой техники ФНС России, которая может использоваться в соответствии с новым порядком, 51 модель ККТ. Их список постоянно расширяется. В качестве операторов фискальных данных, имеющих право собирать информацию с ККТ и передавать ее в налоговые органы, зарегистрировано 5 компаний – это «Энергетические системы и коммуникации» («Первый ОФД»), «Такском», «Эвотор ОФД» («Платформа ОФД»), «Ярус», «Петер-сервис Спецтехнологии». Также в реестр экспертных организаций, которые могут проводить экспертизу моделей ККТ и технических средств оператора фискальных данных, включены четыре компании – «РАПКаТ-центр», «ЦентрИнформ», «Стандарт безопасности» и «НИЦ Безопасности».

По данным ФНС России, новый порядок реализуется в рамках риск-ориентированного подхода, который позволил с 2011 по 2015 год снизить количество проверок с 278 до 173 тысяч, или на 38%, и одновременно повысить их результативность с 54 до 86 %.