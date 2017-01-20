От Apple потребовали остановить продажи iPhone

В США против Apple подали иск, который требует установить на все действующие и новые iPhone технологию, ограничивающую обмен текстовыми сообщениями за рулем. Истцы просят остановить продажи iPhone в Калифорнии, пока требование не будет выполнено.

Иск против Apple

На Apple подали в суд за то, что компания, имея возможность ограничить обмен текстовыми сообщениями за рулем, не внедрила до сих пор эту технологию. Таким образом она поставила собственную прибыль выше безопасности своих клиентов, гласит коллективный иск, поданный в высший окружной суд Лос-Анджелеса, США.

Одним из истцов, которых представляет юридическая фирма MLG Automotive Law, выступает американец Хулио Сеха (Julio Ceja). Сеха является участником дорожного происшествия, во время которого его автомобиль столкнулся с другим. За рулем второго авто была женщина, которая в этот момент использовала iPhone для обмена текстовыми сообщениями.

Технологии Apple для водителей

Истцы утверждают, что Apple с 2008 г. обладает технологией, которая позволяет ограничить обмен текстовыми сообщениями за рулем, а в 2014 г. получила на эту технологию патент в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США. Иск содержит требование приостановить продажи iPhone в Калифорнии, пока эта технология не будет внедрена, причем не только в новых iPhone, но и во всех тех, которые уже используются.

Иск не комментирует, являются ли достаточными существующие программные решения Apple, которые облегчают использование iPhone за рулем. К таким продуктам относятся системы Hands-free Siri и CarPlay. Hands-free Siri дает возможность общаться с голосовым помощником Siri, не прикасаясь к iPhone. CarPlay позволяет подключить смартфон к мультимедийной системе автомобиля, чтобы интегрировать в нее голосового помощника и другие службы.

Жертвы дорожных происшествий с участием iPhone подали против Apple второй иск за месяц

Это не первый случай, когда Apple сталкивается с иском из-за того, что iPhone стал причиной дорожного происшествия. В начале месяца супружеская пара из США подала на компанию в суд в связи с гибелью в автокатастрофе их пятилетней дочери. Супруги Модисетт обвиняют компанию в том, что непосредственной причиной аварии послужило ее приложение FaceTime – его использовал за рулем 20-летний водитель внедорожника, врезавшегося в их автомобиль. По словам истцов, у Apple есть запатентованная техническая возможность ограничить применение FaceTime на скоростных автомагистралях, но компания сознательно этого не делает.

Статистика происшествий

Иск по делу Хулио Сеха гласит, что в штате Калифорния iPhone ежегодно являются причиной 52 тыс. дорожных происшествий, во время которых в среднем гибнет 312 человек. Истцы цитируют данные Министерства транспорта США, согласно которым в любой момент времени в стране насчитывается около 1,5 млн человек, которые находятся за рулем транспортного средства и при этом обмениваются текстовыми сообщениями. По статистике министерства, такое поведение в 6 раз опаснее, чем вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Технологии, позволяющие ограничить обмен текстовыми сообщения ми за рулем, есть у ряда компаний. Соцсеть Snapchat выдает предупреждение, когда понимает, что пользователь движется с большой скоростью. Компания AT&T разработала режим «За рулем», который позволяет автоматически отвечать на текстовые сообщения и ограничить обмен ими для несовершеннолетних. Основная проблема при внедрении подобных технологий состоит в том, что они просто анализируют скорость движения смартфона в пространстве, никак не различая водителей и пассажиров.