«Почта для параноиков» открыла вход через Тор из-за госцензуры и блокировок спецслужб

Защищенная почта ProtonMail создала «луковый» сайт, через который в нее можно зайти из анонимной сети Tor. Сервис сообщает, что намерен помочь пользователям обходить веб-цензуру и блокировки интернета со стороны властей. Победа Дональда Трампа на выборах в США удвоила количество регистраций в ProtonMail.

ProtonMail стал совместим с Tor

Почтовый сервис с повышенной защитой ProtonMail разрешил пользователям входить в почту через анонимную сеть Tor. Специально для этого компания Proton Technologies, которая владеет сервисом, создала «луковый» сайт protonirockerxow.onion, куда можно попасть через браузер Tor.

Как гласит заявление Proton Technologies, нововведение должно помочь пользователям ProtonMail обходить государственную веб-цензуру и блокировки интернета спецслужбами различных стран на уровне провайдеров. На сегодняшний день в мире насчитывается порядка 2 млн пользователей сервиса.

По словам сооснователя ProtonMail Энди Йена (Andy Yen), цензура – это неизбежная часть работы интернета в некоторых регионах мира. Чтобы помочь пользователям получить доступ к почте в условиях цензуры, а также блокировок сети со стороны властей, Proton Technologies предприняла «естественный первый шаг» – обеспечила совместимость своего сервиса с продуктами Tor Project.

Причины решения

По словам Йена, к такому шагу компанию подтолкнула растущая популярность ProtonMail, которая неизбежно приведет к росту ограничений почты в ряде стран. В частности, почтовый сервис испытал приток новых пользователей после победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Сразу после выборов Йен писал в своем блоге, что количество регистраций в почте выросло в два раза. Причина – возможное усиление контроля над гражданами с помощью ИТ при новом президенте. На случай такого поворота событий некоторые американские пользователи решили обзавестись защищенной почтой, которая не расположена на территории и не подчиняется законам США. Компания Proton Technologies базируется в Швейцарии, там же находятся серверы ProtonMail.

Мобильное приложение ProtonMail стало доступно с марта 2016 г.

Кроме того, к сотрудничеству с Tor команду ProtonMail мог подтолкнуть проект закона «О полномочиях следствия» (Investigatory Power Act), одобренный в парламенте Великобритании в ноябре 2016 г., считает ресурс Techcrunch. Законопроект был предложен в 2015 г. премьер-министром страны Терезой Мэй (Theresa May), занимавшей тогда пост министра внутренних дел.

Новый закон позволит госстурктурам просматривать историю действий пользователей в интернете, которую провайдеры будут обязаны хранить в течение 12 месяцев и предоставлять по запросу следствия. Также закон даст возможность спецслужбам легально взламывать любые устройства, принадлежащие подозреваемым лицам.

Особенности «почты для параноиков»

ProtonMail – это сервис электронной почты, защищенной шифрованием. Сервис был создан в 2013 г. сотрудниками Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Серверы ProtonMail находятся в Швейцарии, где действуют более жесткие законы о защите приватности, чем в США и Евросоюзе. Текущая полноценная версия почты и мобильное приложение были запущены в марте 2016 г.

Сообщения, которые отправляют друг другу пользователи ProtonMail, автоматически подлежат шифрованию. Письма, отправленные с ProtonMail на другие почтовые сервисы, шифруются по желанию отправителя. При кодировке применяются открытые технологии AES, RSA и OpenPGP, а также пароль, который должны знать и отправитель, и получатель письма.

Почта использует дополнительный пароль, при утрате которого все содержимое ящика уничтожается. При отправке сообщения пользователь может установить для него таймер самоуничтожения – минимум один час, максимум четыре недели. За подобные меры безопасности ProtonMail прозвали «почтой для параноиков».