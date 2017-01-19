Глава Samsung чудом избежал ареста. Расследование против него продолжается
Ареста удалось избежать. Пока что
В Южной Корее получил продолжение скандал, связанный с верхним эшелоном руководства Samsung. Как сообщило агентство Reuters, Окружной суд Центрального округа Сеула после слушания отклонил запрос спецпрокуратуры Южной Кореи с требованием ареста Ли Джэена (Jay Y. Lee), главы Samsung Group и вице-президента корпорации Samsung Electronic.
Следователи спецпрокуратуры обвиняют Ли Джэена в даче многомиллионных взяток через друга президента страны Пака Кын Хе (Park Geun-hye).
Представители спецпрокуратуры назвали отсрочку с арестом 48-летнего Ли Джаэна лишь временным делом, поскольку намерены продолжить расследование.
Ли, занявший пост главы Samsung и фактически руководящий концерном после того, как его отец Ли Гонхи (Lee Kun-hee) в 2014 г. перенес сердечный приступ и отошел от дел, по-прежнему обвиняется во даче взяток, растратах и лжесвидетельстве.
Ли покинул здание центра задержаний Сеула под утро без комментариев ожидавшей его прессе, проведя перед этим почти всю ночь в ожидании решения суда по ордеру на его арест.
Спецпрокуратура обещает продолжение
Официальный представитель спецпрокуратуры Ли Куйчул (Lee Kyu-chul) заявил о твердом намерении ведомства продолжать расследование, однако в настоящий момент еще не принято решение о повторном запросе ордера на арест Ли. В спецпрокуратуре подчеркивают, что сегодняшний отказ также не повлияет на планы ведомства по расследованию других промышленных конгломератов.
Представитель спецпрокуратуры также выступил с заявлением о том, что аргументы главы Samsung о том, что он стал жертвой принуждения со стороны бывшего президента страны Пака, были неубедительны.
По словам представителя спецпрокуратуры, заместитель председателя Samsung Group Чо Гисун (Choi Gee-sung), бывший наставник Ли и вероятный преемник его дел в Samsung в случае ареста, также рассматривается спецпрокуратурой в качестве подозреваемого по делу о даче взяток, хотя никаких подробностей по этому обвинению не привел.
В дополнение, в расследовании по делу о взятках подозреваемыми проходят еще два топ-менеджера Samsung: Чен Чунки (Chang Choong-ki), заместитель Чо, и исполнительный директор Samsung Electronics Пак Санджин (Park Sang-jin).
Предыстория скандала
На прошлой неделе следователи допрашивали главу Samsung Group в общей сложности на протяжении 22 часов в качестве подозреваемого в коррупционном скандале, в результате которого парламент Южной Кореи в прошлом месяце вынес импичмент президенту страны.
Отдел прокуратуры по специальным делам обвиняет Ли Джэена в выплате взяток в сумме порядка 43 млрд вон ($36,42 млн) в адрес организаций, напрямую связанных со стоящей в центре скандала Чхве Сун Силь (Choi Soon-sil) – дочерью лидера секты «Церковь Вечности» и близкого друга президента страны Пака Кын Хе. По мнению прокуроров, Samsung выдавал спонсорскую помощь Чхве Сун Силь именно с благоволения главы государства.
Президентские полномочия Пак Кын Хе были приостановлены в результате голосования по процедуре импичмента, состоявшегося 9 декабря 2016 г. в парламенте Южной Кореи. Теперь это решение должно быть подтверждено или отвергнуто Конституционным судом. Пак Кын Хе заподозрили в управлении страной под влиянием «близких людей», в частности, представителей религиозных культов.
Прокуроры полагают, что Samsung перечислила не менее 2,8 млн евро на счета расположенной в Германии компании, принадлежащей Чхве Сун Силь, для оплаты фиктивных консультационных услуг. На самом деле деньги предназначались для оплаты тренировок ее дочери.
Взамен, по информации надзорного органа, правительство помогло в 2015 г. ускорить сделку по слиянию Samsung C&T Corp. и Cheil Industries Inc.
В настоящее время конгломерат Samsung генерирует порядка $230 млрд выручки, что эквивалентно 17% всей экономики Южной Кореи.