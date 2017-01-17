Травмированный топ-менеджер Microsoft ушел в Baidu

Доктору Лю дали широкие полномочия

В китайском интернет-гиганте Baidu назначен новый президент и главный операционный директор. Этот пост занял бывший топ-менеджер Microsoft Ци Лю (Qi Lu). Как сообщает Bloomberg, Ци Лю вступит в должность во вторник.

В Baidu он будет заниматься «рядом аспектов бизнеса китайского поисковика, от продаж до разработки технологий».

Ци Лю покинул Microsoft осенью 2016 г., согласно официальной версии, из-за проблем со здоровьем. Как писали тогда СМИ, он получил травму из-за аварии во время велосипедной поездки.

В американской компании он был главным архитектором стратегии гендиректора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) по развитию искусственного интеллекта и ботов, а также занимался поисковыми системами.

«Доктор Лю обладает большим лидерским и управленческим опытом, а также является ведущим специалистом в области искусственного интеллекта. Для достижения наших целей, особенно в области искусственного интеллекта, которая является ключевым стратегическим направлением на ближайшие десятилетия, мы должны продолжить работу по привлечению к этой работе лучших мировых талантов.

Ци Лю ушел из Microsoft, чтобы развивать искусственный интеллект в Baidu

С доктором Лю в команде мы уверены, что наша стратегия будет реализовываться в соответствии с планом, и Baidu войдет в число ИТ-гигантов, став мировым лидером в области искусственного интеллекта», - цитирует Forbes гендиректора и председателя Совета директоров китайской компании Робина Ли (Robin Li).

Смарт-помощь бизнесу

Журналисты отмечают, что в активе Ци Лю значатся звания бакалавра и магистра в сфере компьютерных наук после обучения в Фуданьском университете в Шанхае, а также профильная докторская степень после обучения в университете Карнеги-Меллон, США.

Лю – владелец около 40 патентов и автор многих научных работ. Его работу в Microsoft СМИ оценивают неоднозначно. В частности, ему в вину ставят, что поисковая система Microsoft Bing так и не смогла стать заметным конкурентом поисковику Google.

Для самой Baidu 2016 г. был непростым. Компания входит в триумвират китайских интернет-лидеров, включающий Alibaba Group и Tencent, однако в последнее время малозаметна на фоне успехов своих коллег по отрасли. Baidu оказалась в центре скандала вокруг ограничения онлайн-рекламы медицинских услуг, а также безуспешно пыталась продать свою платформу потокового видео iQiyi.

Сделав ставку на развитие искусственного интеллекта, компания, по информации журналистов, хочет запустить собственный аналог смарт-помощника Amazon Echo и реализовать собственные программы по развитию AI с открытым кодом на Github.