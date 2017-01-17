«Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система

Торгово-клиринговая система Московской биржи для сельхозпродукции «Урожай» была построена на платформе Red Hat с использованием ряда других открытых продуктов: СУБД, прокси-сервера, системы мониторинга, очереди сообщений. Биржа впервые раскрыла их названия.

Открытые решения для «Урожая»

Новая торгово-клиринговая система Московской биржи «Урожай» для продаж зерна была построена на решениях с открытым исходным кодом. В разговоре с CNews представители биржи впервые раскрыли их названия.

В частности ядро системы было реализовано на платформе Red Hat JBoss EAP (Enterprise Application Platform). В качестве СУБД была использована FirebirdSQL — свободная кросс-платформенная система управления базами данных, работающая на Mac OS, Linux, Microsoft Windows и различных Unix-платформах. «Биржа является партнером сообщества разработки Firebird», — пояснили CNews в организации свой выбор.

Прокси-сервером стало «легендарное» решение Nginx, распространяемое под свободной BSD-лицензией. Его автором является выходец из Rambler, российский программист Игорь Сысоев, в 2011 г. основавший для продвижения своего продукта компанию Nginx, Inc.

Для связи между компонентами системы используется очередь сообщений RabbitMQ, работающая на основе стандарта AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) и распространяющаяся под СПО-лицензией Mozilla Public License.

Игорь Марич: «Мы двинулись в сегмент товарного рынка, и это потребовало новой платформы, новой торгово-клиринговой системы»

Для мониторинга «Урожая» задействована свободная система отслеживания статусов разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования Zabbix написанная россиянином Алексеем Владышевым — главой одноименной компании.

Непосредственный разработчик «Урожая» был выбран «Московской биржей» на конкурсе. Им стала компания «Информационные технологии будущего». По данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована 25 ноября 2010 г. Единственным учредителем заявлена Валентина Самбурова. По данным «Контур.фокус», за компанией числится 28 госконтрактов на общую сумму p589 млн. Сумму контракта с «Биржей» (госзакупщиком по закону не является) заказчик не раскрывает.

«Урожай» как многоплановый первый опыт биржи

Запущенная в конце 2015 г. система «Урожай» для реализации зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) позволяет клиентам биржи не только купить товар на складе продавца, но и одновременно заключить договор доставки до любой железнодорожной станции на территории России.

Выступая в ноябре 2016 г. на CNews Forum, член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам «Московской биржи» Игорь Марич рассказал, что система «Урожай» уникальна для его организации сразу по нескольким параметрам. Кроме того, что это первая торгово-клиринговая система биржи на СПО, она при этом имеет облачную архитектуру, что также является для биржи новацией. Отметим, что «Урожай» на форуме получил премию CNews Awards как лучшее «облачное решение года».

В рамках CNews Forum 2016 система «Урожай» получил премию CNews Awards в номинации «облачное решение года»

«Мы очень диверсифицированы, но традиционно специализируемся на финансовых инструментах — деривативах, акциях, облигациях, валюте, — рассказал на форуме Игорь Марич. — А тут мы двинулись в сегмент товарного рынка, и это потребовало новой платформы, новой торгово-клиринговой системы».

По словам топ-менеджера, две другие традиционные торгово-клиринговые системы биржи (ASTS и Spectra), обслуживающие финансовые рынки, работают в микросекундном режиме с большой производительность — миллионы транзакций в день, тысячи в секунду. У товарного рынка требования к системам другие. Они могут работать в секундном режиме, потому что заявок через них проходит гораздо меньше — 50 тыс. в день. Но зато требуются опции, связанные с реальностью товара. Он сильно отличается от виртуальных по сути финансовых инструментов, для которых актуальны только аспекты торгов, но не важны вопросы поставок и их стоимости.

Презентация Игоря Марича (нажмите для пролистывания)

Для своих классических систем с высокими требованиями к производительности, отказоустойчивости и уровню информационной безопасности биржа использует реальные серверы. Для «Урожая» она смогла задействовать порядка 30 виртуальных, на которых работает основная и резервная системы, а также тестовый контур.

Выступление Игоря Марича на CNews Forum 2016

Таким образом, система была спроектирована в формате «тонкого клиента» (с доступом через веб-терминал, а не биржевой терминал с повышенными требованиями) для размещения в облачной инфраструктуре.

Несколько фактов о «Бирже» и перспективы «Урожая»

Московская биржа была образована в декабре 2011 г. в результате слияния двух основных российских биржевых групп — ММВБ (основана в 1992 г.) и РТС (основана 1995 г.). Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 г. на собственной торговой площадке (торговый код MOEX).

По словам Игоря Марича, ежедневный объем торгов на Московской бирже составляет порядка p3 трлн. Она обслуживает порядка 1 тыс. прямых участников торгов (брокеров и банки) и несколько сотен тысяч клиентов — компании, физлица, иностранцы.

Торгово-клиринговая система «Московской биржи» «Урожай», как отмечает Марич, в 2017 г. будет развиваться с точки зрения количества участников, числа аккредитованных элеваторов и расширения продуктовой линейки.

Как прошел CNews Forum 2016

В 2016 г. крупнейшая независимая площадка CNews Forum 2016 для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти собрала рекордное число гостей — порядка 1550. На форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

На форуме помимо Игоря Марича выступили замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев, директор по ИТ РЖД Евгений Чаркин, зампредправления ПФР Николай Елистратов, вице-президент «Сколково», исполнительный директор ИТ-кластера Игорь Богачев, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор по ERP-решениям фирмы «1С» Алексей Нестеров, вице-президент и директор по ИТ банка «Открытие» Кирилл Меньшов, директор ИТ-департамента Минздрава Елена Бойко, член правления и директор по ИТ Росбанка Денис Сотин и др.