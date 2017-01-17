Microsoft назвала дату смерти Windows 7

Компания Microsoft намерена прекратить какую-либо поддержку Windows 7 в начале 2020 г. Вендор настоятельно рекомендует пользователям, особенно корпоративным, заранее перейти на Windows 10. Компания утверждает, что сейчас это самая популярная ОС семейства Windows, однако данные независимых аналитиков свидетельствуют об обратном.

Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7

Microsoft объявила, что поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена 14 января 2020 г. Компания заявляет, что система устарела и не может эффективно противостоять современным киберугрозам. Microsoft отмечает, что использование старой и более не поддерживаемой системы – это лишние расходы для пользователя, связанные, например, с устранением последствий кибератак. Поэтому компания рекомендует клиентам поскорее перейти на Windows 10.

В частности, такой призыв опубликовала в блоге Microsoft Germany, попутно отметив, что Windows 10 в настоящий момент принадлежит около 25% мирового рынка ОС для настольных компьютеров. По словам Маркуса Ницшке (Markus Nitschke), главы отдела Windows в Microsoft Germany, поторопиться с переходом на Windows 10 следует в первую очередь бизнесу, чтобы избежать в будущем дополнительных трат.

По данным Microsoft, 96% компаний в мире либо используют Windows 10 либо задумываются о переходе на нее. Система предлагает передовые средства защиты, особенно для корпоративного сектора, а также облегченную процедуру обновления и другие преимущества, утверждает вендор.

Windows 7 и Windows 10 – что популярнее?

Microsoft уверяет, что Windows 10 в настоящий момент уже более востребована, чем Windows 7. На официальной странице трендов Windows в сообществе Microsoft об этом было объявлено еще в августе 2016 г. Компания заявила, что доля Windows 10 достигла 43% по всему миру, в то время как доля Windows 7 снизилась до 42%. Отдельно для США это соотношение составило 55% против 35%, для Великобритании – 58% против 31%, в обоих случаях в пользу Windows 10.

Microsoft утверждает, что Windows 10 популярнее Windows 7, однако с этим не согласны независимые аналитики

Однако аналитики исследовательской фирмы NetMarkShare утверждают обратное. По их данным, в декабре 2016 г. всего 24,36% пользователей в мире работали на Windows 10, в то время как доля пользователей Windows 7 в этом же месяце составляла 48,34%.

По всей видимости, Windows 7 еще какое-то время останется лидирующей компьютерной ОС в мире, несмотря на сокращение поддержки. Те пользователи, которые решат сохранить ей верность после 14 января 2020 г., могут использовать защитные средства сторонних разработчиков, которые еще долго будут совместимы с этой ОС.

Политика поддержки Microsoft

Windows 7, запущенная в общее пользование в 2009 г., перестала получать основную поддержку 13 января 2015 г. Сейчас система находится на расширенной поддержке, срок которой истечет в начале 2020 г.

Согласно политике Microsoft, основной период поддержки операционной системы включает выпуск обновлений безопасности, исправление ошибок и добавление новых функций. Он продолжается в течение пяти лет со дня запуска системы в общий доступ или двух лет после выхода следующей версии продукта (в зависимости от того, что закончится позже).

В период расширенной поддержки Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности, но техническая поддержка и исправление ошибок выполняются уже только на платной основе, и эта опция доступна только для корпоративных клиентов. Домашние пользователи в период расширенной поддержки продолжают получать только обновления безопасности.

Указанные для Windows 7 сроки прекращение поддержки в целом соответствуют общей политике Microsoft в отношении своих продуктов. Например, сверхпопулярная ОС Windows XP была выпущена в 2001 г., а окончательно ее пользователи были лишены поддержки 8 апреля 2014 г., то есть спустя 13 лет после выхода.