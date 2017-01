Китай ввел госрегистрацию для магазинов приложений

Китай поставит на учет магазины приложений

Администрация кибербезопасности Китая (CAA), крупнейшая в стране госструктура по контролю интернета, выпустила постановление, согласно которому все магазины приложений в стране должны получить правительственную регистрацию, чтобы сохранить легальное положение и продолжить работу. Постановление вступило в силу 16 января.

В процессе регистрации нужно четко обозначить, какое лицо контролирует каждый магазин приложений. В случае нарушения закона магазином правительство сможет привлечь это лицо к ответственности. Также после регистрации необходимо предоставлять в CAA информацию обо всех изменениях в каталоге приложений.

На своем сайте CAA пояснила, что причина такого решения – стремление защитить пользователей, поскольку «многие приложения распространяют незаконную информацию, нарушают права пользователей или несут угрозу безопасности».

Какие магазины приложений есть в Китае

В настоящий момент китайцы пользуются преимущественно неофициальными магазинами приложений, которые находятся под контролем таких местных компаний как Tencent, Baido, Huawei, Xiaomi, и Alibaba. Всего таких магазинов более 200, они рассчитаны в основном на пользователей Android, который является самой популярной мобильной платформой в Китае. При этом в стране не работает магазин Google Play.

Также в Китае доступна прошедшая цензуру версия магазина приложений Apple. Еще есть магазин от Amazon, который начал работу более трех лет назад.

Правительство Китая желает точно знать, на кого возлагать ответственность, если магазин приложений нарушает закон

Блокировка приложения New York Times

Это не первый случай, когда правительство Китая вмешивается в работу магазинов приложений. Например, в конце декабря 2016 г. компания Apple была вынуждена удалить из своего китайского магазина новостное приложение издания New York Times. Приложение, существующее как на английском, так и на китайском языке, было удалено по требованию властей, сообщила компания, поскольку нарушало местное законодательство. В чем состояло нарушение, Apple не уточнила.

Сайт New York Times заблокирован в Китае с 2012 г. Причиной блокировки стали нелицеприятные публикации об имущественном положении семьи премьер-министра страны Вэнь Цзябао (Wen Jiabao). Также в Китае не работают ресурсы Reuters и Wall Street Journal. Тем не менее, приложение Wall Street Journal, как и приложение The Financial Times есть в китайском магазине Apple.

Возможные причины блокировки

The New York Times уже попросила Apple пересмотреть свое решение, чтобы не лишать китайцев «доступа к независимым новостям». Газета сообщает, что непосредственно перед удалением приложения ее сотрудники работали над материалом о скрытых привилегиях и субсидиях «на миллиарды долларов», которые китайское правительство предоставляет самой крупной в мире фабрике по производству iPhone, расположенной на территории Китая. Владельцем фабрики является компания Foxconn.

Материал о фабрике вышел 29 декабря – в день блокировки приложения. До этого 23 декабря сотрудник The New York Times обсудил статью с представителями Apple. В тот же день Apple сообщила изданию, что его новостное приложение будет удалено из китайского магазина. О подготовке статьи также знали Foxconn и представители китайских властей, у которых журналисты запрашивали информацию.